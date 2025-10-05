歐盟擬推新人工智能戰略與中美競爭　投十億歐元冀減少對外依賴

據英媒報道，歐盟委員會擬於下周二（7日）提出應用人工智能戰略」，推廣歐洲製造的人工智能工具，減少對外國供應商的依賴，與美國和中國競爭。



據報道，新的草案將由歐盟科技專員Henna Virkkunen於周二（7日）公布。歐盟委員會希望通過加速開發和使用自製人工智能技術來「加強歐盟人工智能主權」。草案旨在為歐盟提供人工智能安全性和彈性，同時提高歐盟的產業競爭力。

根據該草案，政府部門可以在其中發揮核心作用，加速政府內部採用歐洲可擴展和可複製的生成式人工智能，增加對歐洲製造的開源人工智能的需求來幫助初創企業發展。

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

草案指出，對人工智能技術堆疊（即用來打造、訓練及管理人工智能應用的基礎設施和軟件）的外部依賴可能被外國政府或其他行為主體武器化，對供應鏈造成風險。草案正式公布前可能會發生變化。

報道指出，自從今年美國總統特朗普（Donald Trump）上任以來，歐盟內部對這種風險的擔憂有所增加，出現實現數碼獨立的呼籲。與此同時，中國在人工智能上的發展，也引發歐洲可能在人工智能的未來中被逐漸邊緣化的憂慮。

2025年9月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會發表歐盟國情咨文。（Reuters）

報道續稱，歐盟認為人工智能不應僅是一種生產力工具，而更是一種「戰略資產」，必須緊密融入歐盟的機構、工業和安全體系。目前，歐盟委員會正在從現有融資計劃中籌集 10 億歐元，來支持人工智能在製造業和衛生部門的採用等新AI草案中的措施。