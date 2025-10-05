敘利亞前政權倒台後首場國會選舉　沙拉任命三分一議員被批不民主

敘利亞周日（5日）舉行政局劇變以來的首次立法機構選舉，近1600名候選人將在全國約50個選區展開角逐，組成210名議員的國會。領導推翻巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）、臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）將直接任命其中三分之一的議員，與臨時政府關係緊張的南部城市蘇韋達（Sweida）及庫爾德人佔領的東北地區將被排除在此次選舉外，被外界批評不民主。



據組委會稱，此次選舉有1500多名候選人參加，沙拉將任命210名議員中的70人。另外三分之二將由選舉委員會任命的地方委員會選出，而選舉委員會亦是由沙拉任命。

根據規則，候選人不得是「前政權的支持者」，不得宣揚分裂。當選者可在國會任職30個月並申請連任。

2025年10月5日，敘利亞舉行該國前政權倒台以來首次選舉，在阿勒頗，選舉團成員投票選出新一屆敘利亞國會候選人。（Reuters）

投票於當地時間5日9時開始，12時結束，特殊情況下可延長至多至16時。當選的最終名單將於周一（6日）公布。

南部德魯茲派佔多數的斯韋達省和東北部由庫爾德人控制區的地方當局因與臨時政府關係緊張，選舉被無限期推遲，這些地區的32個席位將保持空缺。

沙拉表示，內戰期間有數百萬敘利亞人在逃往國外或在國內流離失所，這些人均未被記錄在案，目前條件下不可能進行直接選舉。

2025年10月5日，敘利亞首都大馬士革舉行該國前政權倒台以來首次選舉，總統沙拉於大馬士革視察選舉大廳。（Reuters）

根據今年3月公布的臨時憲法，新國會將行使立法職能，直到通過永久憲法並舉行新的選舉。

上個月，十多個非政府組織發表聯合聲明批評敘利亞的選舉規則，稱其將權力集中在沙拉手中，令國會多數派對他忠誠，或破壞民主選舉必需的多元性。

另有分析人士對半島電視台指，由於大量流離失所者的存在，該國境內敘利亞人的數量都尚不清楚，要在敘利亞劃定選民名單將非常困難。