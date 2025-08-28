以色列軍據報空襲後空降敘利亞　當地政局劇變以來首次

綜合外媒報道，以色列戰機周三（27日）晚對敘利亞首都大馬士革南部發動多次空襲，隨後空降一支特種部隊，行動約兩小時後撤離。



敘利亞國家通訊社援引敘利亞政權一名消息人士報道，敘利亞政權武裝人員26日在賈巴勒·馬尼（Jabal al-Mani）地區發現一些監視和竊聽設備，他們在試圖處理這些設備時遭到以色列空襲，造成多人傷亡。此後，以色列戰機和無人機的空襲持續阻斷通往那裏的道路。

報道指，以色列周三晚再次對賈巴勒·馬尼地區發動多次空襲，隨後用直升機實施空降突擊，意在進行地面搜查，具體情況尚不清楚。在此期間，以軍偵察飛機在當地上空密集飛行。有媒體以敘政權軍方人士為消息源報道，以軍空降部隊行動目標是一座前防空基地。這處軍事設施在敘利亞阿薩德政權時期是一處戰略要地。

總部設在英國的「敘利亞人權觀察組織」表示，這是敘利亞政局劇變以來，以色列在該國實施的首次空降行動。另外，以色列還對這處軍事設施和敘軍位於賈巴勒·馬尼附近基斯沃鎮的總部等地發動兩輪15次空襲，尚無27日人員傷亡和設施損毀等確切消息。

據報，以色列軍方無人機周二下午曾對基斯沃鎮附近部署的敘利亞政權武裝人員發動空襲，造成6人死亡。

2024年12月敘利亞政局劇變後，以色列曾以阻止敘前政權的軍事裝備落入敵對勢力之手為由，對敘境內目標發動數百次空襲。此外，以軍還佔領戈蘭高地軍事緩衝區及周邊區域，稱尋求將敘南部庫奈特拉省、德拉省、蘇韋達省「全面非軍事化」。