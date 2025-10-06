加沙停火談判：「和平獎」虛榮、中東政治現實與特朗普的幸運

10月6日的開羅將會是加沙能否達成停火甚至是長遠和平的決定性場合。

早前兒子被以色列在卡塔爾炸死的哈馬斯首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）、追隨內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）20多年的戰略事務部長德爾默（Ron Dermer），以至特朗普（Donald Trump）數十年好友兼和平特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner，在特朗普首屆任期曾提中東和平方案）都會到當地進行談判。

在特朗普持續威脅如果談判無果將有「大規模流血」（massive bloodshed）之際，這可算是「只許成功不許失敗」的時刻。

特朗普9月29日在白宮公布「20點加沙和平方案」之後，和平進展如火如荼。

內塔尼亞胡無奈同意了接受這份要求以色列最終完全撤軍甚至可能要接受巴勒斯坦建國的方案。他更被迫為以色列早前的轟炸向卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）道歉。

特朗普在剛剛過去的周末竟然在Truth Social上發布以色列反戰示威的圖片。（網站截圖）

本來與美國分道揚鑣決定直接承認巴勒斯坦國來施壓以色列的英、法、加、澳都支持特朗普方案。其中，與英國工黨政府關係密切的前首相貝理雅（Tony Blair）更是特朗普方案的始作桶者（按：他在加沙戰爭開打之初已在準備相關方案），將會是方案中負責監督加沙過渡期管治的「和平理事會」成員之一；法國亦將特朗普方案和法國及沙特主導的另一促和行動扯上關連。

卡塔爾、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙特和埃及等關鍵阿拉伯或穆斯林國家亦一同發表聯合聲明支持特朗普方案。（按：雖然他們對於特朗普最後提出的20點方案省略了以色列撤軍具體時間和對巴勒斯坦建國的直接支持文句等有微言。）

在特朗普的「周日通牒」要脅之下，哈馬斯也迅速回應，點名感謝「特朗普總統」的和平努力，同意其交換囚犯/人質、即時大增人道物資進入、否決佔領加沙和加沙人口遷離的主張，表明願意根據特朗普方案的交換條件來釋放所有以色列人質，以換取以色列全面停火和完全撤軍。

雖然哈馬斯的回應沒有提到哈馬斯自身去軍事化、不能參與未來加沙管治的問題，也間接否定特朗普方案中由跨國組織暫時接管加沙的提議，但特朗普卻大讚哈馬斯「已經準備好接受長久和平」，公開要求以色列即時停止轟炸加沙。由此可見特朗普的急於求成。

哈馬斯首席談判代表哈亞9月9日被以軍炸傷後的首次公開受訪片段：

雖然內塔尼亞胡執政所繫的以色列極右官員都公開反對特朗普方案，但不同民調顯示超過五成甚至是七成的以色列人都支持特朗普方案，反對者不足兩成甚至只有單位數字的百分比。

在這樣的民情之下，內塔尼亞胡本人的執政即使沒有民意支持，但他也可以拿着支持特朗普方容的民調來反壓極右－－事實上，反對特朗普方案的極右官員至今也未敢脫離內塔尼亞胡的聯盟政府。

不同媒體的報道或分析，都認為以色列9月9日轟炸美國盟友卡塔爾的行為促成了此刻的特朗普方案。特朗普甚至據報曾以「F」字頭的英文粗口在背後痛批內塔尼亞胡。可是，從爭奪諾貝爾和平獎的維度來看，特朗普此刻的「和平努力」在時間上也確實「非常巧合」。

2025年9月29日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在白宮舉行會面期間致電卡塔爾首相。（X@whitehouse）

和平獎限期臨近 特朗普公開施壓

挪威諾貝爾委員會10月10日早上就要公布2025年諾貝爾和平獎得主誰屬。特朗普則「剛好」在委員會成員要投票決定得主之際全力急推加沙停火。

事實上，在內塔尼亞胡致電警告特朗普哈馬斯的回應其實並不值得慶祝之時，特朗普據報又再爆粗指內塔尼亞胡太過悲觀。特朗普自己在其社交平台Truth Social上則力主各方「迅速行事」，要在本周內就達成特朗普方案的「第一階段」－－相信這是指以色列和哈馬斯的囚犯/人質交換，以及以軍的停火和局部撤退。

雖然過去大半年，大家都知道特朗普一心力求諾貝爾和平獎，不過他一直都（以特朗普的標準來說）用較為低調的方式爭取，沒有言必和平獎，只是落力大談自己叫停了多少場戰爭。

爭取和平獎的工作通常在幕後進行，當中包括威特科夫和國務卿魯比奧（Marco Rubio）對歐洲的游說，以及特朗普自己借關稅談判為由親自在毫無預警之下致電挪威財長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）談和平獎問題等。（按：斯托爾滕貝格曾任北約秘書長，與特朗普多次交手。）

可是，隨着10月10日的得獎限期迫近，特朗普也顧不得營造自己得獎「眾望所歸」的劇情，自己親上「前線」要求得獎。在9月24日的聯合國大會發言中，他就公開聲言「人人都說我應該獲得諾貝爾和平獎」。

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡提科（Quantico）海軍陸戰隊基地，美軍將領參加由美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召集的會議，等待美國總統特朗普發表演說。（Reuters）

9月30日，在所有美軍高層聚首維珍尼亞洲匡提科海軍陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）的罕有場合上，特朗普更聲稱，如果諾貝爾委員會把和平獎頒給一個「什麼都沒做的人」，這「將是對我們國家的一大侮辱」，「我不想得獎，我想我們國家得到這個獎。」

雖然挪威諾貝爾委員會理論上是獨立行事的組織，但其五人成員由挪威國會任名，當中不少也是前政府官員。當全世界國力最強的國家領袖公開聲明如果他們不把和平獎頒給他的話，這將是對美國的侮辱時，人口不足600萬的小國挪威能不考慮到不頒獎給特朗普的後果嗎？

幸運的是，2025年度的諾貝爾和平獎提名限期1月31日已過，3月至4月之間就已經有了「最終候選名單」，因此諾貝爾委員會的成員還可以用「程序理由」在背後透過他人向特朗普說情，期望到明年特朗普會把得獎一事忘掉。這當然是一種政治賭博，但若然他們不想敗壞和平獎聲譽的話，這種「拖字訣」是唯一出路。

諾貝爾和平獎程序時間表：2025年度的諾貝爾和平獎提名限期1月31日已過，3月至4月之間就已經有了「最終候選名單」。（挪威諾貝爾委員會網站）

對於加沙停火而言，2025年和平獎得主誰屬並不是關鍵，關鍵是特朗普對於和平獎的渴求。只要這個渴求還存在，特朗普就有動因繼續施壓以色列遵守其加沙和平方案－－特別是，特朗普將會是加沙和平委員會的主席。

不完美的現實主義

這個和平方案，無可否認，充滿着瑕疵、模糊不清和對以色列的偏袒。但現實總是不完美的。這份方案已經是最有可能實現的加沙和平計劃。

對於囚犯/人質交換，它有着明確人數的規定。對於以色列緊隨哈馬斯同意釋放人質後的撤軍安排，這份方案也至少提供了一個（似乎是用簡單繪圖程式畫成的）粗略地圖，作為詳細談判的起點。

特朗普加沙和平方案的粗略地圖：藍線是以軍現時控制線，黃線是人質獲釋後的撤軍線。（白宮）

根據方案，哈馬斯要放棄的是其武器和管治加沙的權力和權利。巴勒斯坦人也要接受像科索沃一般的外部介入管治模式，當中包括由巴勒斯坦人和外部專家組成的非政治技術官僚臨時政府、由特朗普主持的和平委員會，以及國際維穩部隊。而巴勒斯坦建國也要等到如今管治東岸的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）完成深刻改革之後才能開始推進。

而以色列的右翼，則要放棄追究願意放下武器的哈馬斯人員、放棄吞併加沙，長遠接受以軍完全撤出加沙，以至最終接受巴勒斯坦建國－－雖然內塔尼亞胡在其希伯來語的發言中依然堅稱他沒有接受巴勒斯坦國，也強調以色列將會維持在加沙大部份地區的軍事控制，但若然特朗普一以貫之的施壓，以色列最終對於和平方案的終點沒有拒絕接受的空間。

簡單而言，這其實就是以哈馬斯的消滅來換取和平以及巴勒斯坦最後一絲建國希望的交換。這種交換明顯是偏袒了以色列，一下子就把人質都換回來，而且亦不用馬上完全撤出加沙；巴勒斯坦人能夠得到的也只是一種未必能實現的希望。可是，在以色列的強橫武力壓制，以至區內阿拉伯／穆斯林國家「只願出口不願出手」的背景之下，這卻是政治現實所容許的最佳交換選項。

2025年10月4日，大批支持巴勒斯坦的示威者在意大利羅馬鬥獸場外集會，反對以色列襲擊加沙（Reuters）

因此，當特朗普強拉內塔尼亞胡公開同意此和平方案之後，全世界都幾乎一致表達支持。

加沙哈馬斯的自保、以色列右翼的野心，將會是這項和平方案的最大阻力。而唯一有可能可以壓下雙方的人，則是能夠施壓中東國家去游說哈馬斯，以至直接施壓以色列的美國總統。

其實，早在2023年10月7日哈馬斯發動越境突襲的那一刻開始，這種加沙和平方案的邏輯已然存在，只是當時的拜登（Joe Biden）政府沒有能力或意志去認真試圖推動，而以色列的國內反戰民意和國際社會對加沙人道災難的不忍也未如此刻高漲。

特朗普公開爭奪諾貝爾和平獎的種種言行非常滑稽可笑，但無可否認的是，特朗普是一個幸運的人，中東的政治現實和世界輿情剛剛好與他的和平獎夢向着同一個方向走。沒有今天的中東政治現實，今天這一份特朗普和平方案根本無從談起。沒有特朗普的和平獎夢，也沒有任何人有任何促成同類方案實現的能力。