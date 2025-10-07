李強將出席朝鮮勞動黨建黨80周年活動　時隔16年再有總理級別訪朝

中國外交部發言人10月7日宣布，中共中央政治局常委、國務院總理李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。這次是時隔16年再有國家總理級別領導人訪問朝鮮，對上一次是2009年10月，時任中共央政治局常委、國務院總理溫家寶到訪平壤，並與朝鮮勞動黨總書記、國防委員會委員長金正日會晤。



根據中國外交部公告，發言人表示今次訪問朝鮮是應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請。本周五（10日）是朝鮮勞動黨建黨80周年紀念日，早前俄羅斯、越南、老撾的執政黨內領導人也受邀訪問朝鮮。

2023年7月27日在朝鮮平壤舉行的紀念朝鮮戰爭停戰70周年閱兵。圖中導彈被置於軍車上，開進閱兵廣場。（朝中社 Via Reuters）

朝中社早前報道指，俄羅斯執政黨統一俄羅斯黨（United Russia，UR）主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）與越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）以及老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫均受邀訪問朝鮮，預料將與李強一同出席勞動黨建黨80周年紀念日儀式。