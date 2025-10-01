李在明宣布韓國2026年國防預算大增8.2%　聚焦無人機和機械人發展

韓國總統李在明10月1日宣布，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3萬億韓圜（約3700億港元）。他強調，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。他指，明年國防預算顯著增加，將集中於投資無人機和機械人等尖端科技。



路透社報導，李在明在紀念建軍77周年的「國軍日」活動上發表上述言論，強調自我防衛能力的重要性。他說：「全球合作與共享繁榮的勢頭正在減弱，我們正在進入一個衝突加劇、各家自掃門前雪的時代。」他強調，為了確保大韓民國的和平與繁榮，絕不能依賴任何人，而應當增強自身的實力。

在談及朝鮮半島局勢時，李在明重申，他雖然致力於推動與朝鮮對話，但「和平只能建立在安全的基礎上」。他指出，韓國的年度軍費已達朝鮮國內生產總值（GDP）的1.4倍，顯示首爾在軍事實力上的優勢。

10月1日，韓國舉行了紀念建軍77周年的「國軍日」活動。（Reuters）

此外，李在明又提到，韓國軍方在早前國家的一場政治風暴中聲譽嚴重受損，並呼籲軍隊重建公眾信任。他強調，軍隊的使命是保護人民，「將槍口指向國民的事件今後絕不能重演」。