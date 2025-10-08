厄瓜多爾總統專車遇襲警拘5人　約500人圍車擲石及疑開槍｜有片

路透社10月2日引述厄瓜多爾一位高級部長稱，總統諾沃亞（Daniel Noboa）前往卡尼亞爾省（Cañar Province）參加活動時，其專車被約500名民眾包圍、向其投擲石頭，隨後更在車身上發現「槍傷痕跡」。諾沃亞本人沒有受傷，迄今已有5人被拘留。當地民間組織則表示，是軍警鎮壓示威活動並任意拘捕示威者，才導致了衝突。



厄瓜多爾環境和能源部長曼薩諾（Ines Manzano）周二正式提交了一份關於諾沃亞遇襲事件的報告，並發表了演說。

曼薩諾表示：「向總統的座駕開槍、投擲石塊、破壞國家財產，這簡直就是犯罪。我們不會允許這種事發生。」

厄瓜多爾總統府在社交平台X（舊稱Twitter）上發文，表示總統車隊原計劃前往卡尼亞爾，宣布在該省建造一座污水處理廠：「他們奉激進份子之命，襲擊了載有平民的總統車隊，試圖用武力阻止旨在改善社區生活的計畫實施......所有被捕者將因恐怖主義和謀殺未遂罪被起訴。」

貼文附帶的影片顯示，當車輛經過一條公路時，許多人撿起木棍、石頭，紛紛砸向車輛，導致車窗留下一個巨大裂隙；另一張照片顯示，一輛汽車的車窗和擋風玻璃都已破碎。

厄瓜多爾全國原住民聯合會（CONAIE）則在X上發布影片，表示：「為了迎接諾沃亞的到來，警方和軍隊針對參與罷工的民眾發動了有組織的暴力行動。我們譴責至少有5名同伴被任意拘留，包括年邁婦女。」

諾沃亞於9月中旬簽署了取柴油補貼的行政命令，其政府宣佈在多個省份採取緊急措施以維持秩序。

CONAIE在16天前在當地發起罷工活動，組織遊行並封鎖部分道路，抗議這項措施。

路透社引述批評人士表示，民眾和政府需要進一步對話，因為該措施將增加生活成本，尤其是小農戶和原住民社區的生活成本。