日本今年頻傳熊出沒事件？專家指或與橡果失收及棕熊分佈擴大有關

日本今年頻頻發生熊出沒事件，最新一宗發生在群馬縣沼田市的「Fressay 沼田恩田店」超市，一隻野熊於10月7日晚間闖入超市中，導致2人遇襲受傷，其中一人被送往市內一家醫院。原來單是在9月，日本全國已有39人被熊襲擊受傷，是10年以來的單月新高。當地專家估計，野熊頻頻出現在人類社區，有可能與其主要糧食的橡果失收有關。



朝日新聞引述北海道綜合研究機構能源環境地質研究所（札幌市）高級顧問釣賀一二三表示，棕熊是雜食性動物，食物範圍廣泛，包括植物和動物，但也有季節之分。

以夏季而言，由於植物變硬難以食用，故對於棕熊來說是個艱難的季節。因為食物匱乏，它們也很容易破壞人類居住地的農作物。在此期間，它們會挖出並吃掉地上的螞蟻、蜜蜂、蟬幼蟲和其他昆蟲，以及繖形科植物（如胡蘿蔔、番茜等）。

釣賀一二三估計，今年冬季期間，棕熊走入人類社區覓食的風險會比較高，提醒民眾提高警覺，盡早收割農作物及不要堆積垃圾，以免吸引熊來覓食。(網上圖片)

而在現時夏末的季節，棕熊主要以栗子為食，在蒙古櫟樹和山毛櫸樹上吃橡果，在秋天吃野葡萄，為食物匱乏的冬季儲存脂肪。在知床半島（位於北海道東北端），它們則以逆流而上的鮭魚和鱒魚為食。

釣賀一二三指，棕熊目前的主要糧食橡果今年失收，導致棕熊為了尋找食物而擴大活動範圍。他還估計，今年冬季期間，棕熊走入人類社區覓食的風險會比較高，提醒民眾提高警覺，盡早收割農作物及不要堆積垃圾，以免吸引熊來覓食。

不過，他補充指單單因為棕熊沒有食物，並不意味它們會變得具有攻擊性並主動攻擊人類。他估計，近年許多人類傷亡都是因為人類在原本認為棕熊不活躍的地區與棕熊意外相遇而引發衝突造成的。