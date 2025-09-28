日本山形縣黑熊偷食50串麝香葡萄　CCTV拍下大快朵頤一刻｜有片

據日本媒體報道，山形縣一位葡萄園主近日發現其精心栽種的麝香葡萄被偷吃，他無奈之下只能從閉路電視畫面「捉賊」，結果竟發現是一隻大黑熊所為。



山形縣媒體就大黑熊偷食麝香葡萄的報道：

據山形縣電視台（YBC）的報道，高畑町的葡萄園園主從閉路電視親眼目睹一隻大黑熊偷食了其50串「陽光麝香」葡萄。

受影響的葡萄園由高畑町的富樫幸彥擁有。富樫聲稱，閉路電視畫面是9月26日（周五）凌晨2時左右拍下的。

富樫指這是他今年第一次遭遇熊襲擊。過去幾日，他每晚都會損失約10串陽光麝香葡萄，因此他一直密切注意葡萄園。富樫指這隻熊前後共吞下50串陽光麝香葡萄。

在接受採訪時，這位受影響的葡萄園主人表示：「我擔心在收穫季節遭到襲擊，我想確保自己的安全。」

據報道，葡萄園附近（包括垃圾場）發現了熊，狩獵協會已田野裏設置箱式陷阱試圖將其捕獲。

山形縣由於日夜溫差大，土壤排水好，能種出高甜度的麝香葡萄。麝香葡萄的特點包括果實大粒、香味濃郁，無籽，而且可連皮食用，因保存期較長而被譽為當地的特產。