以色列稱已簽署首階段停火協議　人質獲釋後以軍仍控加沙53%領地

以色列政府發言人當地時間9日下午表示，加沙首階段停火協議已於當日上午在埃及簽署。該協議最初由美國總統特朗普（Donlad Trump）提出，有望成為結束這場持續兩年並造成超過6.7萬人死亡的戰爭的第一步。



政府發言人稱，預定於9日下午6時（香港時間晚上11時）舉行的政府會議結束後24小時內，加沙地帶將實現停火。24小時期限結束後，將進入為期72小時的被扣人質釋放倒計時。人質獲釋後，軍方將撤離至美國劃定的黃線外，屆時以軍將控制並佔領加沙地帶約53%的領地。

發言人還稱，以方釋放的囚犯將不包括巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）領導人巴爾古提（Marwan Barghouti）。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）歡迎雙方達成停火協議，表示聯合國已經準備好隨時提供支持，敦促確保加沙保持開放以允許足夠的物資能夠持續輸入。

2025年10月9日，美國總統特朗普(Donald Trump)宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，人們在以色列特拉維夫慶祝。(Reuters)

綜合早前外媒報道，協議首階段將以釋放人質為重點，以色列人質最早可能在周六（11日）獲釋，包括仍然倖存的人質及人質遺體，合共48人。以色列將釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名被判終身監禁、開戰以來被捕的1700名巴勒斯坦人。以軍將撤離至美國劃定的界線，對加沙的人道主義援助將恢復。

哈馬斯發言人向半島電視台表示，若當地條件允許，所有在世及遇難人質可同時獲釋，但未說明具體條件。以色列評估認為，哈馬斯可能根本不知道部分已身亡人質遺體的位置，將需要更多時間才能返還所有人質遺體。

哈馬斯發言人表示已向調解者說明加沙在戰爭中遭受大規模破壞，尋找及移交部分人質遺體將需時。