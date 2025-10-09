歐盟機構：全球經歷自1940年有記錄以來第三熱9月

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局星期四（10月9日）發佈報告說，全球剛剛經歷該機構自1940年有記錄以來第三熱的9月。



受人為因素導致的全球變暖影響，儘管全球上個月沒有出現破紀錄的高溫，但極端氣候狀況持續。

星期四發佈的報告顯示，今年9月全球平均地表氣溫為攝氏16.11度，比2023年和2024年同月全球平均地表氣溫分別低0.27度和0.07度，但仍較工業化前（1850年至1900年）平均水準高出1.47度。

根據報告，今年9月，全球海洋表面平均溫度為攝氏20.72度，為有記錄以來同月第三高；北太平洋大部分海域的海表溫度顯著高於同期平均水準，部分海域創下歷史新高；北極海冰範圍較同期平均水準低12%，南極海冰範圍較同期平均水準低5%。

歐洲中期天氣預報中心氣候戰略負責人伯吉斯（Samantha Burgess）說：「全球氣溫形勢幾乎未變，陸地和海洋表面溫度依然持續偏高，反映出溫室氣體在大氣中持續積累所帶來的影響。」(copernicus.eu)

氣候變化的主要原因是燃燒石油、煤炭和天然氣來發電所釋放的二氧化碳導致氣溫升高。

歐洲中期天氣預報中心氣候戰略負責人伯吉斯（Samantha Burgess）說：「時隔一年，全球氣溫形勢幾乎未變，陸地和海洋表面溫度依然持續偏高，反映出溫室氣體在大氣中持續積累所帶來的影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

