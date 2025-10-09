美智庫報告：日本最好使喚，韓國不願牽制中國

根據美國智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）10月3日發布的一份報告，儘管美國對華戰略競爭依賴盟友，但並非所有盟友都能發揮同等作用。比如在亞洲盟友中，日本的作用最為顯著，相比之下，韓國更「不願牽制中國」，反而會給美國帶來「沉重的軍事負擔和風險」。



此外，澳洲能在一定程度上做出貢獻，但規模相對有限。法國、德國、英國等主要歐洲盟友在印太地區的軍事作用有限，但能為美國對華戰略中的重要技術、外交及政治目標提供支持。菲律賓雖擁有優越的軍事地理條件，但在其他方面並無明顯益處，且在南海地區存在使美國捲入衝突的風險。

這份題為《遺產還是負擔？評估美國盟友在對華競爭中的作用》（Legacy or Liability？Auditing U.S. Alliances to Compete with China）的報告稱，日本是美國的重要戰略資產，不僅合作面廣，並且與中國爆發衝突的風險極小；與之相反，韓國則給美國帶來沉重的軍事負擔，特別是駐韓美軍主要侷限於防禦朝鮮，捲入衝突的風險較高。

美國智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）10月3日發表題為《遺產還是負擔？評估美國盟友在對華競爭中的作用》（Legacy or Liability？Auditing U.S. Alliances to Compete with China）的報告。

卡內基高級研究員、報告主要撰寫人克里斯·奇維斯向《日經亞洲》表示，通過這份報告，人們得以清楚了解這些盟友在美國對華戰略中的相對重要性。

報告發布之際，特朗普政府即將公布《國防戰略》和《全球態勢評估》，這些文件將決定美國的軍事優先事項和全球兵力佈局。

特朗普的盟友政策與前總統拜登截然不同。但報告指出，盟友「並非如拜登所認為的那樣天然有益，也並非如特朗普常宣稱的那樣天然存在問題」。

報告作者表示，「盟友既可能大幅增強一個國家的政治、軍事和經濟實力，也可能將其拖入不必要的戰爭、製造安全困境，並消耗資源」。

該報告對美國七大關鍵盟友（日本、澳洲、韓國、菲律賓、法國、德國、英國）進行了評估，並從三個維度對每個盟友打分：戰略貢獻、合作意願、捲入衝突風險。

報告比較了美國七個盟友的GDP規模。

在亞洲盟友中，日本排名最高。

報告明確指出，日本是美國在印太地區「最重要的盟友」，在半導體、先進技術、軍事基地和全球外交中都具有戰略支柱地位。且美日關係在過去十年進一步深化：外交關係緊密、防務預算提高、與地區國家不斷加強安全合作。

具體而言，日本是全球半導體設備和材料供應鏈的核心節點，還是中國第5大外資來源國，投資集中在技術、製造和汽車行業，雖然日本正在多元化佈局，但不太可能與中國完全「脱鈎」。此外，日本是美國全球最大海外駐軍地（約一半駐沖繩），距中國台灣僅400英里（約643千米）。

與此同時，日本捲入衝突的風險較低，風險主要來自釣魚島問題，但總體可控，中國對日本發動攻擊的可能性「近乎為零」。

至於原因，報告稱，考慮到日本是地區大國，擁有相當規模且仍在壯大的軍事力量，同時具備較強的政治影響力，中國在釣魚島問題上更為謹慎，這與南海菲律賓方向不同。

總體來說，日本在供應鏈安全、軍事基地、區域威懾與全球治理中對美國貢獻極大，但在對華經濟脱鈎上存在一定現實制約。

報告指出，在美國一眾盟友之中，日本、韓國及德國是全球半導體供應鏈的關鍵所在。

澳洲的戰略價值位居第二。隨着澳洲與中國的關係一度從友好陷入僵局，澳洲被視為更可靠、合作意願更強的夥伴。

儘管澳洲投入的資源少於其他盟友，但其對美國的訴求更少，且捲入衝突的風險極低。

談及韓國，報告對韓國的評價則更為謹慎，稱「韓國不願動用其經濟和軍事力量制衡中國，卻給美國帶來了沉重的軍事負擔和風險」。

報告指出，韓國經濟體量大，是美國重要的技術和供應鏈夥伴，但軍事重點主要仍集中在朝鮮半島，對中美戰略競爭態度謹慎、平衡，也就是「經濟靠中國、安全靠美國」。

半導體和供應鏈方面，韓國是全球第二大晶片生產國，正與美國開展供應鏈對接、簽署《晶片與科學法案》合作，承諾在美投資3500億美元，擁有一定材料和設備製造能力，但仍依賴進口高端設備。

對華投資方面，韓國是中國第7大外資來源國，其技術（特別是存儲晶片）對中國仍有重要作用，因此在技術限制上配合美國但更謹慎。

軍事戰略上，美韓同盟重點是防禦朝鮮，而非針對中國。韓國對支援美國介入台海衝突的意願低於日本，被評估為「可能性不高」。

此外，韓國存在較高的牽連風險：若朝鮮半島爆發戰事，美國很可能被深度牽連，甚至可能與中國發生間接衝突。

報告指出，日本和澳洲對美國印太力量投射最為重要。

總體而言，韓國在半導體與關鍵礦物供應鏈中地位重要，是美國「友岸外包」的中堅力量；但在軍事和外交戰略上更為謹慎，與美國戰略一致性不如日本高。

韓國總統李在明8月在美國演講時曾表示，美方與中方形成競爭甚至對抗關係的同時，在個別領域也進行合作，這是不可否認的事實。韓中兩國更是地理相近，韓方致力於妥善處理兩國之間不可避免的問題，維護好雙邊關係。

在七大盟友中，菲律賓的捲入衝突風險最高。報告警告稱，即便南海問題並非美國的核心利益，美國海軍一旦介入仍可能升級為與中國的戰爭。

報告還稱，儘管菲律賓的軍事基地具備戰略地理優勢，但菲方並未承諾一旦台海爆發衝突將向美軍開放這些基地。