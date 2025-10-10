以色列政府將於本港時間午夜1時開會　料投票批准停火協議

以色列政府發言人當地時間9日下午表示，加沙首階段停火協議已於當日上午在埃及簽署。以色列總理辦公室表示，原定於下午6時（香港時間晚上11時）舉行的政府內閣會議，推遲到7時30分後展開；隨後在8時，內閣召開全體會議，就批准停火並確保釋放人質的協議進行投票。外媒預計將獲得絕大多數贊成票通過。



《以色列時報》引述總理內塔尼亞胡（Netanyahu）辦公室表示，安全內閣會議已推遲到90分鐘後開始。據報，推遲的原因之一是仍在對巴勒斯坦囚犯釋放名單進行討論。

隨後，內閣全體會議將於當地時間下午8時（香港時間午夜1時）舉行，就批准第一階段加沙停火協議進行投票。

2025年10月9日，美國總統特朗普(Donald Trump)宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，人們在以色列特拉維夫慶祝。(Reuters)

半島電視台預計，內塔尼亞胡將獲足夠票數通過協議。報道引述一些極右派人士表示，他們無法接受這樣的協議，認為這既是軍事上的失敗，也是政治上的失敗。

霍士新聞引述以色列外交部長薩爾（Gideon Sarr）表示，以色列沒有任何重新發動戰爭的意圖：「我們將首先在政府批准協議後立即停火，然後哈馬斯承諾在72小時內釋放人質。」