比利時破獲企圖恐襲集團 攻擊目標包括首相等政客
撰文：蕭通
出版：更新：
比利時副首相兼外交大臣普雷沃（Maxime Prévot），以及比利時檢察官辦公室於10月9日表示，當局搗破一個企圖發動恐怖襲擊的集團，2名疑犯被捕，攻擊目標為比利時政界人士，包括首相韋佛（Bart De Wever）。
普雷沃表示，韋佛成為襲擊目標的消息令人極為震驚，顯示比利時正面對非常現實的恐怖主義威脅，必須保持警惕。
比利時聯邦檢察官辦公室表示，兩名疑犯已被逮捕，正在安特衛普（Antwerp）接受警方查問。司法部門的干預，是針對一系列案件調查的一部份，包括企圖恐怖主義謀殺、參與恐怖組織活動等。有跡象表明，該集團意圖發動一場受聖戰主義啟發的恐怖襲擊，目標是政客。
比利時2016年曾發生傷亡慘重的恐襲案，當年3月，布魯塞爾機場和地鐵發生自殺式爆炸，造成32人死亡，ISIS聲稱對此負責。2023年10月，一名自稱ISIS分子的槍手，殺害兩名在布魯塞爾觀看球賽的瑞典公民。
布魯塞爾槍擊案｜比利時恐襲警報升至最高 歐國盃外圍賽賽事腰斬比利時布魯塞爾2016年恐襲｜8人被判罪成比利時布魯塞爾商店街槍擊案 槍手事後逃去 不涉恐襲比利時恐襲事件 警方指槍手行兇前曾殺害另一人比利時安特衛普有建築物發生爆炸 警方排除恐襲可能