比利時破獲企圖恐襲集團　攻擊目標包括首相等政客

比利時副首相兼外交大臣普雷沃（Maxime Prévot），以及比利時檢察官辦公室於10月9日表示，當局搗破一個企圖發動恐怖襲擊的集團，2名疑犯被捕，攻擊目標為比利時政界人士，包括首相韋佛（Bart De Wever）。



圖為2025年8月26日，比利時首相韋佛（Bart De Wever）在柏林與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）舉行會談後，共同出席記者會。（Getty Images）

普雷沃表示，韋佛成為襲擊目標的消息令人極為震驚，顯示比利時正面對非常現實的恐怖主義威脅，必須保持警惕。

比利時聯邦檢察官辦公室表示，兩名疑犯已被逮捕，正在安特衛普（Antwerp）接受警方查問。司法部門的干預，是針對一系列案件調查的一部份，包括企圖恐怖主義謀殺、參與恐怖組織活動等。有跡象表明，該集團意圖發動一場受聖戰主義啟發的恐怖襲擊，目標是政客。

圖為2016年3月26日，比利時民眾悼念恐襲事件死難者。（GettyImages）

比利時2016年曾發生傷亡慘重的恐襲案，當年3月，布魯塞爾機場和地鐵發生自殺式爆炸，造成32人死亡，ISIS聲稱對此負責。2023年10月，一名自稱ISIS分子的槍手，殺害兩名在布魯塞爾觀看球賽的瑞典公民。