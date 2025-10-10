特朗普恨攞諾貝爾和平獎：奧巴馬當年什麼都沒做就得獎了｜有片

諾貝爾和平獎將於本港時間10月10日（周五）下午5時宣布得獎人。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過去一段時間毫不掩飾其對獲獎的渴望。在促成以色列與哈馬斯達成首階段和平協議後，特朗普再次老調重彈，狠批前總統奧巴馬（Barack Obama）當年「什麼都沒做就得獎了。」



特朗普對當年奧巴馬上任後不久就獲得諾貝爾和平獎耿耿於懷：

據英國《每日郵報》報道，2009年，奧巴馬在上任總統八個月後就獲得諾貝爾和平獎，這項決定當時震驚世界。就連自由派媒體《紐約時報》也表示，這一決定「非常草率」，並認為諾貝爾獎「應該有更高的門檻」。

特朗普9日（周三）在白宮會見芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）時表示：「奧巴馬什麼都沒做就得獎了。他甚至不知道自己為何得獎。他當選了，他什麼都沒做，只是摧毀了我們的國家。他不是一個好總統。」

特朗普又指：「我已經成功制止了八場戰爭，這是前所未有的。他們（諾貝爾委員會）必須做他們該做的事。無論他們做什麼都沒問題。我知道這一點：我這樣做不是為了得獎，而是因為我拯救了很多人的生命。」

根據Kalshi預測公司發布的數據，特朗普今年獲得諾貝爾和平獎的機率只有5%。

按照預測機構的賠率，來自非洲的蘇丹緊急應變室（Emergency Response Rooms）是獲獎大熱，這是一個由社區主導的網絡，自2023年4月戰爭爆發以來，一直在全國範圍內提供醫療援助。