美國田納西州軍用炸藥廠發生爆炸　數人死亡和失蹤｜有片

美媒報道，美國田納西州一家軍用炸藥製造廠周五（10月10日）發生爆炸，造成數人死亡、至少19人失蹤。現場隨後發生了多次小型爆炸，阻礙實施救援工作。



▼田納西州炸藥廠發生爆炸 多輛汽車炸毀

美媒引述田納西州漢弗萊斯縣（Humphreys）警長Chris Davis表示，位於該縣的Accurate Energetic Systems炸藥廠發生爆炸，原因不明：「目前實有一些人已經去世。」

警長隨後稱，在本次爆炸之後又發生了幾次小規模爆炸：「我們要進行一項非常大規模的調查，可能會在這裏待幾天。」

來自工廠附近希克曼縣（Hickman County）的高級急救人員David Stewart在電話中表示，由於爆炸持續不斷，急救人員無法進入炸藥廠。他目前尚不清楚人員傷亡情況。

家住距離事故現場約15英里（約24公里）的田納西州眾議員Jody Barrett表示，自己和家人在家中聽到了爆炸聲：「聽起來就像有東西穿過了我們家的屋頂。」

Accurate Energetic Systems公司網站介紹，其生產用於國防、航空航天和商業拆除的炸藥。英國廣播公司（BBC）則指，事發工廠擁有「最先進的」爆炸物測試設施。