西班牙馬德里酒吧爆炸 至少1死25傷
撰文：洪怡霖
出版：更新：
西班牙首都馬德里一家酒吧周六（9月13日）發生爆炸，有關部門稱，事件已造成1人死亡，至少25人受傷。
馬德里應急部門在社交媒體X上表示，當地消防員和警方於周日凌晨的搜救過程中發現遇難者遺體，有兩名傷者情況「嚴重」，三人「潛在重傷」。消防隊長Javier Romero表示，已有4人從廢墟中被活着救出。
當地媒體報道，這宗事件在13日下午3點馬德里Mis Tesoros酒吧發生，初步消息指是由燃氣泄漏導致。不過馬德里市政府安全與應急事務副市長Inmaculada Sanz表示，現在「預測爆炸原因還為時過早」，建築內多個受影響單位的居民「至少需要被臨時安置數日」。
市議會消防部門負責人Carlos Marin表示，涉事酒吧所在建築「目前結構不穩定」，雖然上部公寓未受損壞，但入口區域受損嚴重，意味着「完全無法進入建築」。
