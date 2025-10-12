韓國人口老化嚴重　2024年20歲人口首遭「七十路」超越

官方數據顯示，韓國70歲以上高齡人口，去年首次超過20歲至29歲人口。



韓聯社報道，韓國國家數據處周日（10月12日）發布《人口住宅總調查》。統計顯示，2024年20多歲年齡段人口為630.2萬人，同比減少19.3萬人，減幅為全體年齡段之最；70歲以上高齡人口多達654.3萬人，是當局開始統計的100年以來，首次超過20多歲年齡段人口。

韓國老齡化嚴重，20多歲人口在2020年達到703萬人的巔峰後，連續四年呈減少趨勢。

據統計，韓國50多歲人口最多，有871.3萬人；40多歲年齡段有780.9萬人；60多歲人口達到779.1萬人。

除了20多歲人口日趨減少外，受大企業偏好具有工作經驗的求職者等因素影響，韓國這一年齡段人群在就業市場上逐漸失去立足之地。

數據顯示，今年8月，韓國20多歲人口就業率為60.5%，同比下降1.2個百分點，連續12個月未能回升。同期，這一年齡段失業率高達5%，同比上升1個百分點，為近三年來的同月最高水平。

