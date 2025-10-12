美國或向烏克蘭提供戰斧導彈　克里姆林宮：深感擔憂

俄羅斯克里姆林宮周日（10月12日）表示，俄羅斯對美國向烏克蘭提供戰斧導彈的可能深感擔憂。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受「俄羅斯-1」電視台採訪時表示，「戰斧」導彈議題已引發俄方高度關切，俄羅斯總統普京此前已就此表明立場。「相關聲明確實層出不窮，其中真偽仍需甄別。我們正在仔細記錄所有的聲明。」

2025年10月4日，烏克蘭蘇梅地區紹斯特卡市（Shostka，Sumy）火車站，一列客運火車被俄羅斯無人機擊中後，車窗玻璃破碎。（Reuters）

佩斯科夫稱：「這是特殊武器，它可以是非核武器，也可以是核武器。它射程遠，是威力強大的武器。但與此同時，它無法改變前線局勢。」

澤連斯基與特朗普通話 繼續討論加強烏防空系統

烏克蘭總統澤連斯基表示，他剛剛與美國總統特朗普通話。他表示這是兩天內的第二次，當天通話非常富有成效。澤連斯基稱，11日雙方就某些議題達成共識，針對這些方面的情況12日進行討論。此外雙方就保護加強烏防空系統以及烏遠程打擊能力以及能源方面問題等進行磋商。