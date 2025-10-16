特朗普稱要讓中國停止購買俄羅斯石油　北京：堅決反對長臂管轄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）承諾停止購買俄羅斯石油後，他的下一個目標是讓中國作出類似承諾。中國外交部周四（10月16日）表示，中國同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法，堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時說：「中方已多次就該問題表明立場。中國同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈、供應鏈的安全穩定。」

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

林劍指，中方在烏克蘭危機問題上一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹，中國堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。