特朗普不滿中國買俄油施壓盟友徵稅　商務部：單邊霸凌和經濟脅迫

美國總統特朗普（Donald Trump）9月13日去信北約國家，敦促成員國停止停向俄羅斯購買石油並對俄實施制裁以結束俄烏戰爭，還敦促北約對華徵50至100%關稅，削弱中國與俄羅斯的經濟關係。中國商務部15日對美方行動表示堅決反對，強調美國做法是對中國進行單邊霸凌和經濟脅迫行徑，呼籲通過平等對話協商解決分歧。



商務部發言人指出，中方一貫反對以所謂「涉俄」為由，對中國採取經貿限制措施。美方此次意圖脅迫相關方面，以購買俄羅斯石油為由，對中國加征「次級關稅」，是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，嚴重違反中美兩國元首通話共識，可能對全球貿易和產供鏈穩定造成嚴重衝擊，中方對此堅決反對。如果任何方面損害中方利益，中方將採取一切必要措施維護自身合法權益。

2025年7月14日，俄羅斯聯邦中部韃靼斯坦共和國（Tatarstan），圖為一個採油裝置正在運行。（Reuters）

商務部發言人還強調，希望美方謹言慎行，與中方相向而行，繼續通過平等對話協商妥善解決經貿分歧。同時，也希望相關方面堅持原則，與中方一道，共同維護世界貿易秩序和全球產供鏈安全穩定。

據路透社9月10日引述消息人士報道，特朗普9日敦促歐盟官員對中國產品徵收高達100%的關稅。英媒9月11日引述消息人士指，特朗普還打算向七國集團（G7）盟友施壓，要求對購買俄羅斯石油的中國與印度徵稅。