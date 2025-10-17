中方指MI5處長言論信口雌黃　不滿英方拖延審批新使館計劃

針對英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）10月16日表示，中國「每天」都對英國國家安全構成威脅，對英實施所謂間諜、網絡攻擊等活動。中國駐英大使館發言人批評，英方官員有關涉華言論完全是無中生有，信口雌黃。中方堅決反對，予以強烈譴責。



2025年10月16日，英國倫敦，軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在泰晤士宮發表年度處長演說。（Reuters）

發言人強調，中方一貫奉行不干涉內政原則，不對任何國家構成威脅，不會也沒有興趣干涉英國內部事務。英國情報部門應聚焦國內面臨的真正安全威脅，而不是出於不可告人的政治目的炮制、散布涉華虛假信息，這既不負責、也不專業，只會進一步損害英國情報部門的信譽。

中方敦促英方官員停止對中國無端指責，停止渲染「中國威脅」，停止破壞中英關係。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。圖為新大使館的擬建地。（Reuters）

另外，英國住房、社區和地方政府事務部決定，將中國使館新館舍項目規劃申請的審批時限，再由10月21日推遲至12月10日。

使館發言人稱，對英方一再推遲項目規劃的審批時限表示強烈不滿。中方新館舍規劃設計方案是一個高質量的方案、得到當地各專業機構高度認可，有關申請符合外交慣例和當地規定及程序。英方一再推遲審批時限沒有根據，毫無道理。

發言人強調，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。中英兩國都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應該相互提供便利。中方再次敦促英方拿出解決問題的誠意，及早批准中方規劃申請。