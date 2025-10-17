日本熊隻襲擊問題持續　露天溫泉員工遭拖走殺害　熊被擊斃

日本近日接連發生熊隻襲擊人類事件，包括10月16日於岩手縣北上市的一宗。當地一個露天溫泉有員工遭熊襲擊，警方翌日發現對方遺體，而現場附近一隻熊則被射殺。



岩手朝日電視台（IAT）及日本放送協會（NHK）17日報道，遇害溫泉男員工為60歲的笹崎勝巳，他在16日早上10時於岩手縣北上市山中的瀬美温泉戶外設施獨自打掃期間失蹤。

圖為2025年10月16日，岩手縣北上市瀬美温泉發生熊隻襲擊事件後，警方封鎖附近道路。（岩手日報圖片）

警方調查發現事發現場有多條血迹，並找到相信是事主的眼鏡。而在設施旁邊的河堤則發現清潔用品，露天溫泉的隔板亦被刺穿，遺下大約10條可能是熊的動物毛，因此認為事主很大機會被熊攻擊。

當局在現場附近展開搜索不果，17日與獵人組織組成40人的搜索團隊調查，最終在17日早上9時左右於距離事發現場約100米的山中發現事主遺體，並槍殺一隻熊。

報道提到，與今次現場相距大約1.5公里的山中在今個月8日亦發生同類事件，導致1男喪生。而連同這宗悲劇在內，根據日本環境省的數據顯示，今年內已有8人死於熊隻襲擊，創下自2006年有統計以來最多。