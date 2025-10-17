村山富市逝世　中國外交部稱沉痛哀悼：富有正義感的政治家

日本前首相村山富市10月17日逝世，享嵩壽101歲。中國外交部17日表示沉痛哀悼，指村山富市是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業，又指他是一位指富有正義感的政治家。



中國外交部發言人林劍指，中方對村山富市前首相逝世表示沉痛哀悼，向家屬致以誠摯慰問。

日本前首相村山富市2015年3月接受傳媒訪問（Reuters）

他稱，村山先生是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業，1995年5月，村山首相訪華期間參觀盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，留下「正視歷史，祈日中友好、永久和平」的題詞，同年8月15日日本宣布無條件投降50周年之際，村山首相就歷史問題發表正式談話，對日本殖民統治和侵略表示深刻反省，向戰爭受害國表示道歉。

他指作為一位富有正義感的政治家，村山富市先生為促進中日友好事業所作出的貢獻將被永遠銘記。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

林劍又指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，「村山談話」是日本政府就過去那段侵略殖民歷史向亞洲受害國人民和國際社會作出的鄭重表態和承諾，應當予以恪守。

中方希望日方正視和反省侵略歷史，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會，同中方相向而行，共同推動構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。