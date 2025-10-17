村山富市逝世　任內為二戰道歉　在野黨：對政壇意義重大的反戰者

日本前首相村山富市10月17日逝世，享嵩壽101歲。日本現任首相石破茂發聲明指，村山富市執政時倡導親民政治，展現領導力。在野社民黨領袖福島瑞穗指，村山富市是一位反對戰爭、強烈追求和平的人，讚揚其「村山談話」對日本政壇意義重大。



村山富市1994年6月至1996年1月出任首相，在二戰結束50周年、即1995年時，他在「村山談話」中明確稱「沉痛反省」和「由衷歉意」，承認日本過去實行錯誤國策而走上戰爭道路，重申日本必須為過往的侵略行為反省。

圖為2015年7月23日，日本前首相村山富市於東京發表演講，反對安保法案。 （新華社）

據日本放送協會（NHK）報道，石破茂稱村山富市在任期間應對阪神大地震、奧姆真理教問題等諸多挑戰，倡導「親民政治」，展現出領導力，對其離世深感悲痛，表示衷心哀悼。

社民黨領袖福島瑞穗稱，村山富市就如她的父親一樣，即使在退休後，也總是以言語鼓勵她「加油」，她形容村山富市是一位強烈反對戰爭、追求和平的人，「村山談話」對日本政壇意義重大。

日本參議院議員辻元清美稱，村山富市留下只有他才能完成的功績，包括在二戰結束50周年發表的「村山談話」，指他不向權力屈服，令她深感佩服。

日本前首相村山富市2015年3月接受傳媒訪問（Reuters）

村山富市1924年3月3日出生於大分市，1938年到東京生活，二戰時被徵召入伍並派駐到熊本。戰後於明治大學畢業，返回家鄉大分後加入日本社會黨，展開政治生涯。他曾出任大分市議員、縣議員，更於1972年首次出戰眾議院選舉時成功躋身國會，並於1994至96年期間擔任首相，2000年退出政壇。

他在發表「村山談話」前不久，曾在訪華時成為首位到訪盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館的日本在任首相，留下「正視歷史，祈日中友好、永久和平」題詞。

2017年，在12月13日中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」當天，他在內地官媒《人民日報》發表文章，題為〈以史為鑒，才能面向未來〉，指日本一些政客不斷在歷史問題上作出錯誤言行，傷害中國等亞洲國家人民的感情，使日本無法取信於亞洲各國。」

他並提及日本執政自民黨有意修改憲法第9條，亦即「放棄發動戰爭權利」，村山富市視此條文為日本和平宣言，萬萬不能修改，稱此百害而無一利。