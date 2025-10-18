楊振寧逝世｜生前談放棄美國國籍：我體內循環着中華文化的血液

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日於北京離世，享年103歲。楊振寧1922年生於中國安徽合肥，1945年考取公費留學前往美國，1964入籍美國，其後於2015年放棄美國國籍。楊振寧生前談到這個決定時表示：「我的身體裏循環着父親的血液，是中華文化的血液。」



楊振寧1945年負笈美國，在芝加哥大學獲得博士學位，其後在1957年獲得諾貝爾物理學獎，成為最早的華人諾獎得主之一。

楊振寧1957年獲得諾貝爾物理學獎：

楊振寧於1964年3月23日加入美國國籍，他過往受訪時曾表示父母不贊成他加入美籍，所以直到來美19年以後的1964年，他才下決心加入美國籍。

對於這件頗有爭議的事，楊振寧在一次訪談中解釋說：換美國護照是因為學術和工作的關係，要去各個地方旅行。而他當時持有的中華民國護照出國極為困難。

楊振寧曾形容入籍美國是「一個很痛苦的決定」。他1983年在一本書中憶述，他的父親在1973年離世前一直在北京和上海當數學教授。 他曾在芝加哥大學獲得博士學位，遊歷甚廣，惟到臨終時都沒原諒他放棄中國國籍。

楊振寧2017年接受新華社訪問時坦承：「2015年4月1日我放棄了美國國籍，這也不是一個簡單的決定。美國是一個美麗的國家，是一個給了我做科學研究非常好的機會的國家。我感激美國。而且，我知道很多美國朋友不會贊同我放棄美國國籍。」

楊振寧其後談到入籍中國，提到他的摯友熊秉明曾說：「你的父親雖已過去，你的身體裏還循環着他的血液。」楊振寧指：「是的，我的身體裏循環着的是父親的血液，是中華文化的血液。」

2014年4月14日，中國浙江省杭州市，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧在浙江大學發表演講。（Getty）

楊振寧當時談到，今天，我94歲了。很欣慰，多年來，為了幫助建造中國與美國之間的友誼橋樑曾做過一些努力。他曾說過：「沒有這座橋樑，世界不可能有真正的和平與安定」。