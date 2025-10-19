法國羅浮宮遇劫閉館一日　傳蒙面劫匪7分鐘內砸窗偷走9珠寶

法國羅浮宮（Musée du Louvre）周日（10月19日）上午遭遇多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。



當地傳媒報道，搶劫案發生在羅浮宮開館不久後，據初步調查，蒙面劫匪從塞納河碼頭一側進入正在施工的大樓，搭乘電梯直達展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）。

《巴黎人報》最初報稱，兩名劫匪打破玻璃後進入展廳內，另有一人在外面把風，後來報道則指共有4名劫匪，其中兩人穿着黄色背心、打扮成工人，另外兩人則各騎一台摩托車。竊賊搶走拿破崙及其皇后珠寶收藏中的9件珍品，包括項鍊、胸針、冠冕等。但其中兩件已找回。

事件中無人受傷，館內參觀者已被疏散，以便當局展開調查。

內政部長Laurent Nuñez表示，搶劫在7分鐘內完成，估計劫匪曾在事前進行考察。

確切失竊品尚未公開。法國《巴黎人報》（Le Parisien）引述羅浮宮內部消息指，展廳收藏中最大的鑽石「攝政王」（Régent，重量超過140克拉）並未失竊。損失價值尚待評估。

目前，羅浮宮附近區域實施封鎖，車輛無法通行。塞納河碼頭邊大門關閉，遊客無法進入博物館。

根據羅浮宮官方網站，遇劫展廳藏有法國王室的王冠、珠寶等藏品，包括知名的攝政王鑽石（Régent）、桑西鑽石（Sancy）和奧坦絲鑽石（Hortensia），以及為拿破崙一世的第二任妻子瑪麗·露易絲皇后製作的祖母綠和鑽石首飾。許多珠寶以瑪瑙、紫水晶、青金石、玉石、紅玉髓、水晶石等珍貴材質打造。