以軍稱遭哈馬斯襲擊並空襲加沙　哈馬斯稱不知情反指以違約

以色列於當地時間19日對加沙發動空襲，稱有加沙武裝分子向以軍開火，公然違反停火協議。哈馬斯武裝派系反指以色列違反停火，稱以軍已重新控制南部拉法地區（Rafah）。



以色列軍方官員表示，哈馬斯在加沙境內對以色列軍隊進行了多次襲擊，包括使用火箭彈及狙擊以色列士兵，兩宗事件都發生在以色列控制的加沙地區，「是對停火的公然違反」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令進行強力報復。

哈馬斯則在聲明中否認在拉法襲擊以軍和違反停火，聲稱當地武裝人員沒有聽從命令，哈馬斯與襲擊無關。哈馬斯稱，自去年3月以來就與拉法地區組織失去聯繫。

2025年10月19日，一輛卡車在以色列與加沙邊境的以色列一側運輸坦克。（Reuters）

路透社引述目擊者稱，拉法發生爆炸並傳出槍聲，汗尤尼斯附近的南部城鎮阿巴桑有坦克火災，中部地區扎瓦伊達（Az-Zawayda）亦遭遇空襲，代爾拜萊赫（Deir al-Balah）市中心則發生爆炸，至少五人死亡。

哈馬斯高級官員里夏克（Izzat al-Risheq）還反指以色列一再違反停火，重申哈馬斯仍然致力於停火。

加沙當地衛生當局同日表示，過去24小時內至少8名巴勒斯坦人在以軍襲擊中喪生。