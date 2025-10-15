以色列批哈馬斯未全交還人質遺體　擬限制人道物資進入加沙

美國總統特朗普（Donald Trump）10月13日與埃及﹑卡塔爾及土耳其3國簽署加沙和平宣言，承諾為當地帶來和平。惟簽署宣言後僅1天，以色列就指責哈馬斯（Hamas）拖延人質遺體歸還，亦稱將把流入加沙的援助物資削減一半，與埃及接壤的關鍵拉法口岸也將不會按計劃開放，並由周三起限制人道物資進入加沙。



衛報報道，哈馬斯於周二晚間將4名人質遺體移交國際紅十字會。自停火協議生效以來移交的遺體總數已達8具，尚有20具遺體下落不明。根據加沙停火協議，哈馬斯需要在以哈雙方停火後72小時內，釋放20名生還人質，及交還全部28具遺體。

2025年10月13日，遭哈馬斯於2023年10月7日致命襲擊綁架並押往加沙的人質Matan Zangauker 獲釋，抵達蘇拉斯基醫療中心（Sourasky Medical Center）。（Reuters）

對此，哈馬斯表示，因並非所有埋葬地點均已確認，目前正面臨一些障礙。負責監督遺體移交工作的紅十字會亦稱，鑑於在加沙廢墟中尋找遺體十分困難，此次移交工作是一項巨大挑戰，或需數天甚至數周時間。

以色列與哈馬斯達成首階段停火協議後，2025年10月11日，巴勒斯坦人返回在加沙地帶南部的家園（REUTERS）

以色列指責哈馬斯違反交還更多遺體的承諾，隨即向聯合國通報自周三起全面禁止外界向加沙提供能源和汽油，並限制每日僅300架車將人道救援物資送入加沙，相當於早前承諾的一半，以及押後重開加沙南部接壤埃及的通道。