日本維新會與自民黨今簽聯合執政協議　日媒：料不入閣撐高市拜相

繼日媒日前引述自民黨與維新會內部人士披露，兩黨事實上已就建立執政聯盟達成協議後，進一步披露，自民黨總裁高市早苗和日本維新會黨首吉村洋文在10月20日上午舉行電話會議，同意聯合執政，預料今日下午簽署協議。



綜合日本放送協會（NHK）、共同網報道，維新會與自民黨聯合執政後，預料會採取閣外協作方式與自民黨合作，意味不會加入內閣，並且維新會將在21日的首相指名選舉中，將選票投給高市早苗，日本首位女首相所屬已成定局。

報道指，兩黨已舉行政策磋商，就維新會提出的12項要求中修憲、外交與安保、能源等基本政策達成一致。吉村洋文列為聯合執政「絕對條件」的削減國會議員額定議席數也被自民黨接受，預料21日向召集的臨時國會提交相關法案。

2025年7月3日，日本東京，圖為日本維新會領導人、大阪府知事吉村洋文（Hirofumi Yoshimura）出席政黨首腦一般辯論。（Getty）

日本首相通常由執政黨總裁所擔任，與自民黨聯合執政共渡26年的公明黨早前宣布不再繼續合作，外界因此擔憂高市拜相或存在變數。