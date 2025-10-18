日媒：日本政府擬最快明年上調旅客簽證費　應對過度旅遊

隨着日本遊客數量連年創新高，政府正積極考慮從旅客身上獲取更多收入。據《日經新聞》報道，鑑於現時申請日本簽證的費用較申請歐美國家簽證的費用為低，日本政府正在審視外國遊客申請簽證的收費，最快在下一個財政年度推出新收費。



《日經新聞》10月17日報道，修訂後的收費將參考七國集團 (G7) 和其他經濟合作暨發展組織 (OECD) 成員國收取的簽證費。

報道指，日本政府正在審視各項因素，最終上調幅度仍未有最終定案，但新的收費標準可能最早於下一個財政年度生效，屆時外務省將進行一段時間的公眾諮詢。

2024年12月1日，日本東京，商業和住宅建築矗立在富士山前。（Getty）

目前，日本單次入境簽證申請費用約為3,000日圓（約155港元），多次入境簽證申請費用為6,000日圓（約310港元）。

相比之下，美國的短期簽證申請費用為185美元（約1437港元），英國為176美元（約1367港元），加拿大約為71美元（約552港元）。法國、德國和意大利等神根國家（Schengen）的短期簽證申請費用為90歐元（約815港元）。

根據政府記錄，儘管上述國家有定期提高費用反映通貨膨脹、貨幣變化和移民增加壓力，但日本的簽證費自1978年以來一直保持不變。

日方官員表示，入境旅客數量的激增導致需要更多人手來處理簽證申請，大幅推高行政成本。

據報道，日本政府亦正在考慮仿效歐美的處理手法，在提交申請時收取簽證費，以遏制無謂的申請並簡化流程。

報道指，日本政府認為，提高簽證費不太可能會讓遊客卻步，反而可能有助於緩解過度旅遊帶來的影響。日本目前要求來自120多個國家的遊客申請短期停留簽證訪日，其中包括中國、越南和菲律賓。 2024年，日本向中國公民簽發了524萬份簽證，約佔所有簽證的70%。

2012年2月10日，日本東京，圖為東京鐵塔及週邊地區的全景。（Getty）

日本政府日前公布，今年1至9月訪日旅客累計突破3,165萬人次，較去年同期增加17.7%，以史上最快速度突破全年3000萬人。全年旅客人數有望超過2024年創下的約3687萬的最高紀錄。