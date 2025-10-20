中國出台稀土管制　德商嘆歐企只按季度計劃　中國卻着眼二十年

中方依國際慣例出台稀土管制，令一眾美西方國家猝不及防，也讓一些歐洲企業開始自省——相比中國，我們到底差哪了？

《慕尼黑信使報》在10月19日發表的報道中稱，中國在稀土領域的優勢地位，將給全球工業領域造成深遠影響。歐洲最大原材料貿易商之一的Tradium總經理馬蒂亞斯·呂特感嘆，「中國人是出色的戰略家，着眼長遠。歐洲企業往往按季度制定計劃，中國則制定十年甚至二十年的規劃。我們今天所經歷的一切，正是這種戰略的結果」。



這篇文章稱，稀土對於智能手機、風力渦輪機或電動汽車的生產而言不可或缺。中國控制着全球約69%的稀土開採市場。在稀土加工領域，依賴度則更高：幾乎所有稀土加工產品都來自中國，佔比約99%。

中方10月再次收緊出口限制。如此一來，外國企業若要出口哪怕僅含極少量中國稀土的商品，都必須獲得許可證。

文章指出，在這樣的背景下，對中國稀土的依賴，已成為德國經濟的痛點。中國政府進一步收緊出口管制，對德國工業產生了深遠影響：德國企業的稀土進口難以保障，同時價格迅速上漲。

圖為2025年9月24日，國務院總理李強在美國紐約與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（新華社圖片）

「以往的原材料貿易，已經不復存在。」 呂特透露，以往企業還能與中國生產商協商價格，如今卻要先考慮能否拿到貨。

他指出，價格結構也發生了巨大變化，部分產品漲幅高達200%。此外，企業為獲取許可證還需披露大量信息。「稀土的供應受到嚴重限制，部分工業客戶的供貨穩定性令人擔憂。這會導致什麼後果？德國的生產線遲早會停擺。」

「中方是想藉此表明，誰才擁有更大的影響力。」他坦言，「中國人是出色的戰略家，着眼長遠。歐洲企業往往按季度制定計劃，中國則制定十年甚至二十年的規劃。我們今天所經歷的一切，正是這種戰略的結果。」

「尋找替代供應商或建立自主供應鏈的機會，已經錯過了。」他無奈道。

2025年10月14日，位於北京的中國地質博物館展出氟碳鈰礦（bastnaesite）樣本，氟碳鈰礦是一種用於稀土工業提取鈰（cerium）、鑭（lanthanum）和釹（neodymium）等元素的礦物。（Reuters）

稀土其實並不稀有，但市場仍被中國掌控。全球共有約470處稀土礦藏，其中近200處位於中國以外地區。然而，西方依然高度依賴中國，因為中國擁有最大的儲量與產量。

根據德國原材料署（DERA）最新研究：低廉的全球市場價格、基礎設施和投資不足、技術與專業知識缺乏，使得新的稀土礦難以開發。像鑭、釹、鏑和鋱等稀土元素，對高科技產業至關重要。它們其實並不像名稱所暗示的那樣稀少，但全球市場仍牢牢掌握在中國手中。

「目前所有開採或加工稀土的企業都在報告經濟困難，即使是在中國的企業也不例外。」DERA報告的聯合作者哈拉爾德·埃爾斯納（ Harald Elsner）說，預計未來，電動車和風力發電所需的永磁體將帶動稀土需求上升，但市場上至今幾乎未出現明顯跡象，這也是為什麼中國以外的項目極難推進的原因之一。

反思自身的不僅是歐洲企業家。早在今年4月，美國《紐約時報》就在一篇文章中提到，其實2010年中國對日本實施稀土禁運令後，美國就意識到了對中國稀土供應依賴可能帶來的「風險」。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

可15年來，美國在政策制定和產業發展上進展緩慢，加之美國國內的稀土礦因環境法規等問題發展受限，企業也因成本和市場等因素不願投資稀土產業，導致美國至今在稀土加工和磁鐵生產等方面仍高度依賴中國。

眼下，面對中方稀土管制，手足無措的美西方國家正沆瀣一氣。多位西方官員早前放風，七國集團（G7）財政部長們將考慮採取聯合應對措施，以應對中國影響全球稀土供應鏈之舉。美國財政部長貝森特進一步放話，美國將與所謂全球「民主國家」合作，因為中國對世界其他地區供應鏈和生產流程「鞭長莫及」。

中方此前多次就稀土管制措施作出回應。

中國外交部發言人林劍15日表示，中方的主管部門已經就稀土的出口管制政策闡明了立場，中國依法對相關物項實施出口管制，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務，這也符合國際慣例。我們願同各國加強出口管制的對話交流，維護全球產供鏈安全穩定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

