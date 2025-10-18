彭博社：中國稱稀土出口管制僅為反擊美國　不影響正常貿易往來

彭博社10月18日引述知情人士稱，中國官員本週在美國華盛頓特區參與國際貨幣基金組織（IMF）年會時，向國際與會人員強調中方加強稀土出口管制僅為反擊美國的行動，不會損害正常貿易往來。



官員們表示，中國尋求通過加強稀土出口管建立長效機制，目的是為反擊美國將出口管制擴大至受制裁企業子公司等舉動。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報道指，中國官員在華盛頓特區傳達的訊息與中國商務部最近的公開表態基本一致。商務部稱，中國對出口進行管制不是要禁止出口，將對符合規定的申請將予以許可。

商務部長王文濤16日會晤美國蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）時則指出指出，近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方密集出台一連串對華限制措施，嚴重損害中方利益。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

中國財政部副部長廖岷本週在華盛頓特區與英、美、德等至少7個國家及其他組織代表舉行會談，而中國人民銀行行長潘功勝則與至少9個國家的官員舉行會晤。中方聲明稱，就經濟和金融環境交換意見，惟未有詳細說明會晤內容。