今日俄羅斯成立20周年　普京解釋RT為什麼會讓對手嫉妒和害怕

二十年前，當美西方媒體以「客觀」為名、行敘事壟斷之實，世界聽見的常常是單一而扭曲的回音。俄羅斯與中國等國的真相，被有意遮蔽於主流聲浪之外。正是在這片信息的荒原上，「今日俄羅斯」（RT）破土而出——不僅是一家媒體的誕生，更是一場話語權的遠征。



當地時間10月17日，「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會在莫斯科大劇院舉行。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在現場回溯了這段從「一個構想」到「全球品牌」的逆襲之路。當RT以不同於西方宣傳的視角解讀世界，當數億觀眾開始轉向這一「替代性聲音」，西方的回應不是競爭，而是封鎖、禁止、撤銷——這是話語霸權在真相面前的失序與恐慌。

正如普京所言：「你們的人氣和影響力迅速增長，競爭對手開始嫉妒，甚至害怕。」

如今，「今日俄羅斯」提供英語、阿拉伯語、西班牙語、法語、德語和塞爾維亞語廣播，運營多語種在線平台。「今日俄羅斯」還以中文和印地語在熱門社交媒體平台上播出。

RT的成功，象徵着全球信息秩序從壟斷走向多極。它讓亞洲、非洲、拉丁美洲的聲音，能夠被世界傾聽到；它讓傳統價值觀在西方「政治正確」的浪潮中，依然保有堅定的迴響，更映照出西方話語霸權的裂痕。

本文為俄羅斯總統普京在「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會現場的發言，觀察者網全文翻譯，供讀者參考。

普京：

尊敬的女士們、先生們，同事們，朋友們！

非常高興能在莫斯科大劇院這個美妙的禮堂里向各位致以問候，共同慶祝「今日俄羅斯」（RT）頻道成立20周年。

今天，我要向所有曾在以及如今仍在該電視台工作的人員致以周年祝賀。當然，我還要向瑪格麗特·西蒙尼揚（Margarita Simonyan）、你們的領導者、不可替代的總編輯也表達祝賀。

親愛的瑪格麗特（RT主編），我們所有人都知道，你們團隊裏的每一個人也知道，你目前的處境有多麼艱難，你的人生和家庭正經歷着怎樣的挫折。但在工作中，你始終展現出勇氣與堅韌。我相信，此刻你也一定能挺過去。

你的朋友、你的同事，他們一直在你身邊，將來也會一直在你身邊。

2025年10月17日，「今日俄羅斯」主編瑪格麗特·西蒙尼揚出席「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會。（Reuters）

在媒體領域，20年間發生了許多事情，這是一個完整的時代。而「今日俄羅斯」頻道已經走過了一條從「一個構想」到全球品牌的道路，如今在全世界它已經打響了知名度。我感謝你們這個積極、富有創造力、團結一致的團體，感謝你們高超的專業水準，感謝你們對職業和職責的忠誠。感謝你們在全球信息空間中勇敢、無私、堅定不移地捍衛真相。

我們記得，21世紀初，西方主流媒體濫用其壟斷地位。他們常常，更準確地說，是幾乎總是打着所謂的「客觀新聞」幌子，肆意傳播自己想讓公眾看到的內容，試圖在數百萬人的思想與心中，不僅灌輸一些新規則，更要構建一個基於虛假道德價值觀的新文明空間。

直到現在，那些在我們的城市、學校、醫院劫持人質、製造致命爆炸的恐怖分子，在知名西方頻道的節目中卻被稱為所謂的「反抗分子」，這種行為仍然會引起我們的憤慨。他們希望全世界都去同情這些惡棍和殘殺兒童的兇手。

當時，我們很難在信息層面捍衛真相、還原事件的真實面貌，因為在境外，我們沒有自己強有力的發聲渠道。我想強調的是，俄羅斯所捍衛、並將繼續始終捍衛的主權，在一定程度上取決於我們能否向全球民眾傳遞客觀、公正的信息。

因此，「今日俄羅斯」必須出現，在20年前，它誕生了。

「今日俄羅斯」在誕生之初就面臨着一項艱巨的任務：在新聞質量、內容和技術層面上構建全新的工作模式。我真誠地為此感到高興，我們，你們，都做到了這一點，而且做得非常出色：數百萬不同國家的公民願意信任你們。

更重要的是，事實證明，人們對不同於老套宣傳的新聞信息有着巨大的需求。而這些老套宣傳，老實說，與在座的許多人都很熟悉的蘇聯時期、甚至更早的蘇聯宣傳的陳詞濫調幾乎沒有什麼不同。西方的主流新聞就是這樣運作的。

我想，正因如此，包括美國、歐洲各國乃至各大洲的真正專業人士，都願意與你們合作。這甚至不是那種簡單的合作，而是一種值得全身心投入的工作事業。當然，他們不是為了金錢，而是因為你們為這些人提供了表達自身立場、並將其傳遞給數百萬人的機會。也正因為如此，我們才會在「今日俄羅斯」的主持人中，看到維基解密的傳奇創始人朱利安·阿桑奇、國際電視巨星拉里·金、厄瓜多爾前總統拉斐爾·科雷亞，以及許許多多的其他知名人士。

2025年10月17日，俄羅斯總統普京出席「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會。（Reuters）

你們的人氣和影響力迅速增長。結果，競爭對手開始嫉妒你們，有時，在我看來，這不僅僅是嫉妒，而是害怕。這是一個明確的信號，表明你們的工作領先一步，並且的確在自主、獨立地設定信息議程，做着必要且重要的工作。而當你們充分展現自己的實力時，那些競爭對手以及站在他們身後的所謂「統治精英」就露出了他們的真面目。瑪格麗特剛才就在講這個。她經常向我講述，他們是如何試圖和正在試圖在海外平台上打壓你們的。

多年來，他們教我們該如何生活、媒體該如何運作、該如何理解民主與「真正的言論自由」，向我們灌輸競爭、輿論多元性的重要性等等。可當「今日俄羅斯」出現，數億人開始收看這個能提供事件新解讀的頻道時，這些「導師」們又做了什麼？

我剛才提到的那些精英們，他們的反應既原始又直接：禁止、撤銷、封鎖。你們知道嗎？我當年擔任俄羅斯聯邦安全局局長時，就曾試圖在這樣的機構里摒棄這種工作方式。我當時說，做事要更精細，要以理服人，要用其他手段應對威脅，而不是用蘇聯時期我們所說的「一抓了之」的粗暴方式。遺憾的是，如今在信息領域，他們對你們、對你們的頻道，採用的就是這種手段。

指責「虛假宣傳」、「虛假信息」、「干涉內政」非常容易。但你們並沒有把什麼東西強加於人，只是提供了一個能替代西方主流媒體的、真實的觀點。因此，你們也捍衛了觀眾和聽眾的選擇權。然而，在他們的夥伴看來，僅僅是這種選擇的存在就構成了對他們的威脅。在「今日俄羅斯」成立的這些年裏，你們真誠地試圖建立並確實建立起了與受眾的這種夥伴關係，你們也成功了。任何壟斷，無論其維護者投入多少資金試圖維繫壟斷，最終都必然走向終結。

在如今日益壯大的多極世界中，對任何主權和獨立思想的不容忍，不僅僅是時代的倒退，更是發展各國人民之間的相互理解和信任的巨大障礙，而這種理解與信任是我們所有人都需要的。這個障礙，就像任何其他障礙一樣都必將被消除。除此之外別無他法。

20年來，多虧了「今日俄羅斯」，我們聽到了來自世界各地的多元聲音。現在，在你們的幫助下，亞洲、非洲和拉丁美洲的居民在發言時，不用再顧及前殖民宗主國和前殖民當局的臉色。尤為重要的是，「今日俄羅斯」為全球的記者、學者和專家提供了發聲平台。最關鍵的是，無論國籍、觀點、信仰如何，即便面臨禁令與技術阻礙，人們依然在收看「今日俄羅斯」，閱讀你們的社交媒體內容。甚至西方精英自身也承認，「今日俄羅斯」的受眾規模，超過了他們自己的電視台。

僅去年一年，「今日俄羅斯」在社交媒體上的總觀看次數，就達到了近240億次，電視頻道在付費電視平台上的總受眾接近10億觀眾。這個數字讓人充滿信心，未來你們都將保持着這樣的發展勢頭。

「今日俄羅斯」發展如此迅猛的原因很明顯：無論是在歐洲、美國還是其他國家，公民們都渴望保留民族文化、世代記憶，反對社會不平等、家庭制度遭破壞、對兒童純真的侵犯。所有的這一切都與俄羅斯在這些問題上的立場相吻合，也正因為「今日俄羅斯」，世界才了解到，我們的國家堅定捍衛傳統價值觀，是當今這個充滿矛盾、衝突與挑戰的時代裏傳統價值觀的堡壘。而且，我們在此過程中沒有歧視任何人，沒有禁止任何事情，包括在我提到的那些領域。我們只是試圖捍衛自己的觀點，捍衛自己對現代世界和未來的看法。

2025年10月17日，俄羅斯總統普京出席「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會。（Reuters）

我相信，這種立場上的共鳴，正幫助各大洲的人們重拾自信，相信自身的力量與潛力。

「今日俄羅斯」在我們為建立一個更公正、更可持續的多極世界秩序、維護文明多樣性，圍繞這些建設性理念去團結更多國家、人民和民族的共同鬥爭過程中中所做的貢獻，是難以估量的。

我想強調：你們在自己的崗位上辛勤耕耘、肩負重任，不僅為我們民族的未來而努力，更為全球數百萬追求真正自由的人們的未來而奮鬥。

親愛的朋友們！「今日俄羅斯」的記者、攝影師以及其他媒體項目的同事們，始終身處事件的中心與前沿，無論從字面意義還是比喻意義上來說，都是如此。勇敢無畏和對真相的堅守，是媒體工作人員的核心品質。我們在伊拉克、敘利亞、整個中東地區以及其他「熱點地區」，都看到了這一點。如今，在特別軍事行動區域，你們依然延續着這一傳統。你們冒着生命危險，講述將士們的英雄事跡與功勳。

有很多例子表明，在「今日俄羅斯」工作的人都是忠於自己職業、忠於祖國和自己信念的人。「今日俄羅斯」里有許多外國人和其他國家的公民在此工作。他們在捍衛自己信念的同時，也在幫助我們國家在他們的國家、在他們的人民中推廣這些理念。他們的行為是絕對坦誠且公開的。

剛才，在步入莫斯科大劇院這個具有歷史意義的舞台之前，我會見了你們的一些同事。他們在前線工作，拍攝關於特別軍事行動英雄的影片，此刻他們也在現場。我想請大家向他們致以特別的問候。我注意到一個細節：從特別軍事行動前線趕來的將士們，與頻道的記者們看上去就像一家人。因為他們都是勇敢的人、英雄的人，都在為自己的信念而戰，這正是你們工作的價值所在。

2025年10月17日，俄羅斯總統普京出席「今日俄羅斯」電視台成立20周年慶典晚會期間與「今日俄羅斯」總編輯瑪格麗塔·西蒙尼揚握手。（Reuters）

親愛的朋友們！

這20年，構成了你們頻道和你們這個優秀團體漫長道路上的其中一個發展階段。世界在飛速變化，技術正在改變新聞業：社交媒體設定了新的節奏，受眾越來越傾向於通過數字形式獲取新聞。你們成功應對了這些挑戰，始終保持勇敢、開放與創新的優秀品質。「今日俄羅斯」擁有最寶貴的財富：經驗、專業的團隊和觀眾的信任。這裏有着一種熱愛自由的氛圍，有很多年輕人，他們代表着未來，因此，你們在未來必將迎來新的勝利。

祝願你們繼續發展壯大，在爭奪人心與思想的激烈鬥爭中，不斷探索新的形式與主題。而要在這場鬥爭中取勝，就必須繼續運用你們的那套「秘密戰略高精度洲際武器」：真相。

真相的聲音、俄羅斯的聲音，必須傳播地響亮、自信且有說服力。

祝你們節日快樂！生日快樂！

