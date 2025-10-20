歐盟各國同意2027年底前停止進口俄羅斯天然氣

歐盟各國同意，在2027年底之前終止進口俄羅斯天然氣。

法新社報道，歐盟成員國周一（10月20日）在盧森堡舉行的能源部長會議上，批准這項由歐盟委員會提出的計劃。丹麥能源部長阿加德（Lars Aagaard）說，此舉是實現歐洲能源獨立的關鍵一步。



歐盟試圖擺脫對俄羅斯能源供應的依賴。歐盟委員會的計劃要求，逐步停止從俄羅斯進口管道天然氣和液化天然氣，但上述提案仍須經過歐洲議會批准。

歐盟委員會同時推動將液化天然氣進口禁令提前一年，於2027年1月實施，作為削弱莫斯科戰爭資金的新制裁方案措施之一。

俄羅斯天然氣公司Gazprom在聖彼得堡的標誌。（Reuters）

不過，新制裁須獲得歐盟27國一致同意，而這種共識有時難以達成。星期一能源部長會議批准的貿易限制措施，只須得到15個成員國按權重多數支持，即可通過。

外交人士透露，除了外交立場親俄，且仍通過管道進口俄羅斯天然氣的匈牙利和斯洛伐克，其他歐盟國家均支持最新舉措。

根據星期一通過的提案，自2026年1月1日起，歐盟將禁止簽訂進口俄羅斯天然氣的新合同。

圖為2008年12月5日，一名俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）工人在蘇賈（Sudzha）的天然輸送管道旁走過。（Reuters）

現有合同享有過渡期。短期合同允許的天然氣供應，可延續至明年6月17日；長期合同則可延續至2028年1月1日。

雖然俄烏戰爭後，經管道進口的俄羅斯天然氣量已大幅下降，但多個歐洲國家增加了海運俄羅斯液化天然氣的採購量。

據歐盟委員會估算，到2025年，俄羅斯天然氣仍將佔歐盟進口總量的13%，年價值超過150億歐元（約1360億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

