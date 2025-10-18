特朗普晤澤連斯基　暗示不打算向烏克蘭提供戰斧導彈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（10月17日）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），討論結束俄烏戰爭。澤連斯基提議美國向烏方提供戰斧導彈（Tomahawks）以抗衡俄羅斯。但特朗普暗示，若他能促使俄烏達成和平協議，可能就沒有必要向烏方提供戰斧導彈。



澤連斯基指出，烏克蘭擁有數千架無人機，準備對俄羅斯目標發動進攻，但還需要美國的戰斧導彈。

特朗普則回應：「我們寧願他們（烏克蘭）不需要戰斧導彈......它意義重大，但有件事我必須說，我們也需要戰斧，因為美國不想放棄保衛國家所需的東西。」

2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮內閣會議室與美國總統特朗普（Donald Trump，不在此圖中）共進午餐。（Reuters）

被問及是否擔心普京利用對話只是想拖延時間時，特朗普表示：「是的，我很擔心......但我認為他想達成協議。」

這表明，特朗普正在打消澤連斯基對戰斧導彈的追求，同時促成俄烏停火；同時闡明在局勢可能升級得情況下，美國也需要遠程導彈系統進行防禦。

俄羅斯總統普京2025年10月10日在塔吉克發表講話（Pool via REUTERS）

美國總統前一天才與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通完電話，普京當時表示若向烏克蘭提供戰斧導彈，將損害俄美關係。