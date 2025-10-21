日本首相選舉｜高市早苗料首輪投票即拜相　新內閣名單曝光

日本首相石破茂10月21日率領現任內閣辭職，國會也會在同日進行下任首相選舉，外界關注新一屆內閣成員會有哪些人選。日媒引述消息人士指出，自民黨新任總裁高市早苗可望在首輪投票即當選，成為日本歷來首位女首相，此外據報她也將敲定部份閣員，預料前地方部長片山皋月為財政大臣，並有考慮讓總裁選舉的競爭對手茂木敏充、小泉進次郎與林芳正入閣的方案。



綜合共同網、日本放送協會（NHK）報道，自民黨與維新會周一簽署聯合執政協議，兩黨在眾議院中共佔231席。而報道引述消息人士指，一個由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。若能成事，預料高市早苗將獲235名議員投票支持，超過半數233席的當選門檻。

2025年10月20日，日本東京國會大廈內，執政黨自民黨總裁高市早苗與日本維新會黨首吉村洋文簽署聯合執政協議文件。（Reuters）

此外，高市早苗也考慮內閣成員的任命，例如前幹事長茂木敏充擔任外交大臣、前防衛大臣相木原稔擔任官房長官、前警察廳長官露木康浩擔任負責事務的官房副長官、前農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣、林芳正擔任總務相。

而據報高市早苗敲定財政大臣人選的片山皋月，則是由財政部出身，後轉任國會議員。片山皋月目前擔任自民黨金融與銀行體系研究委員會主席，在經濟和金融領域擁有堅實背景，曾擔任前首相安倍晉三政府的地方經濟振興部長。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

64歲的高市早苗在自民黨內屬於鷹派，在政策上是安倍晉三的繼承者。預計她在經濟上將履行「安倍經濟學「，支持激進的貨幣寬鬆政策和擴大政府支出。在安保方面，她將積極擴軍以及推動在印太地區的安全合作。