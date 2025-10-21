日本首相選舉｜高市早苗料首輪投票即拜相 新內閣名單曝光
撰文：官祿倡

日本首相石破茂10月21日率領現任內閣辭職，國會也會在同日進行下任首相選舉，外界關注新一屆內閣成員會有哪些人選。日媒引述消息人士指出，自民黨新任總裁高市早苗可望在首輪投票即當選，成為日本歷來首位女首相，此外據報她也將敲定部份閣員，預料前地方部長片山皋月為財政大臣，並有考慮讓總裁選舉的競爭對手茂木敏充、小泉進次郎與林芳正入閣的方案。
綜合共同網、日本放送協會（NHK）報道，自民黨與維新會周一簽署聯合執政協議，兩黨在眾議院中共佔231席。而報道引述消息人士指，一個由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。若能成事，預料高市早苗將獲235名議員投票支持，超過半數233席的當選門檻。
此外，高市早苗也考慮內閣成員的任命，例如前幹事長茂木敏充擔任外交大臣、前防衛大臣相木原稔擔任官房長官、前警察廳長官露木康浩擔任負責事務的官房副長官、前農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣、林芳正擔任總務相。
而據報高市早苗敲定財政大臣人選的片山皋月，則是由財政部出身，後轉任國會議員。片山皋月目前擔任自民黨金融與銀行體系研究委員會主席，在經濟和金融領域擁有堅實背景，曾擔任前首相安倍晉三政府的地方經濟振興部長。
64歲的高市早苗在自民黨內屬於鷹派，在政策上是安倍晉三的繼承者。預計她在經濟上將履行「安倍經濟學「，支持激進的貨幣寬鬆政策和擴大政府支出。在安保方面，她將積極擴軍以及推動在印太地區的安全合作。
