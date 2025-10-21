高市早苗當選日本新首相　成為第一位女首相

日本首相石破茂10月21日率領現任內閣總辭後，國會參眾兩院同日舉行臨時會議選出下任首相，自民黨新任總裁高市早苗在參眾兩議院成功闖關，當選日本第104屆首相，亦是當地歷來第一位女首相。



日本眾議院10月21日舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗等待結果，多位前首相麻生太郎、菅義偉及岸田文雄站在她的背後。（Reuters）

根據眾議院投票結果，高市早苗獲237票，領先獲149票的前首相野田佳彥，以及國民民主黨代表玉木雄一郎等候選人，成功當選。而在緊接的參議院表決中，高市獲123票，大幅拋離獲44票的野田及25票的玉木等對手，同樣順利勝出。

日本參眾兩院投票前，自民黨與維新會周一（20日）簽署聯合執政協議，兩黨在眾議院中共佔231席。消息人士指，一個由7名無黨派議員組成的眾議院黨團「有志·改革之會」，當中約4人考慮投票給高市早苗。若能成事，高市早苗將獲235名議員投票支持，超過半數233席的當選門檻。

圖為2025年10月21日，高市早苗於眾議院首相選舉中投票。（Reuters）

而在高市早苗當選首相前夕，其內閣人選亦陸續曝光，與高市爭奪自民黨總裁職位的多名候選人獲邀入閣，包括自民黨前幹事長茂木敏充再度擔任外相、前農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣、前官房長官林芳正則轉任總務大臣。

至於前防衛大臣相木原稔擔任官房長官、前警察廳長官露木康浩擔任負責事務的官房副長官、

2025年10月20日，日本東京國會大廈內，執政黨自民黨總裁高市早苗與日本維新會黨首吉村洋文簽署聯合執政協議文件。（Reuters）

另外傳獲高市早苗點名出任財政大臣人選的片山皋月，則是由財政部出身，後轉任國會議員。片山皋月目前擔任自民黨金融與銀行體系研究委員會主席，在經濟和金融領域擁有堅實背景，曾擔任前首相安倍晉三政府的地方創生擔當大臣，目前為參議院決算委員長。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

64歲的高市早苗在自民黨內屬於鷹派，在政策上是安倍晉三的繼承者。預計她在經濟上將履行「安倍經濟學「，支持激進的貨幣寬鬆政策和擴大政府支出。在安保方面，她將積極擴軍以及推動在印太地區的安全合作。