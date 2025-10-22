機場貨機衝落海｜美國國家運輸安全委員會派出團隊赴港協助調查

路透社10月21日報道，美國國家運輸安全委員會（NTSB）宣布將派員前往香港，協助調查日前杜拜來港貨機衝出跑道滑出海面並造成兩名地面工作人員死亡的事故。



美國國家運輸安全委員會周二在社交平台上表示，由5名調查員組成的團隊將啟程前往香港，協助香港運輸及物流局轄下的民航意外調查機構（AAIA），調查土耳其ACT Airlines波音747飛機衝出跑道的事故。

該委員會還指出，根據國際民用航空公約，民航意外調查機構將負責調查工作，並控制相關調查資料的公布。

10月20日，土耳其ACT Airlines航空貨運公司所屬一架波音747貨機在降落香港國際機場時衝出跑道並將一輛載有2人的巡邏車撞入海中，車上2人均已身亡。貨機也幾乎完全衝入海中， 4名機組人員事後送院，未有受傷。