安世中國拒絕免職張秋明：荷蘭總部決定在中國境內不具法律效力

安世半導體中國有限公司（Nexperia China，簡稱安世中國）周四（10月23日）通過微信公眾號發表聲明，就安世荷蘭總部免去張秋明（John Chang）的全球銷售市場部副總裁一職，強調該決定在中國境內不具備法律效力，維持張秋明職務身份不變。



荷蘭政府近日下令，對中國聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）進行干預，以防止其關鍵技術可能被轉移給母公司聞泰科技。

安世中國聲明表示，該公司經過審慎研判，並與專業法律機構確認，荷蘭總部單方面發布的免職決定，不符合安世中國公司章程及《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動合同法》等中國法律法規的強制性規定，因此該決定在中國法域下不發生法律效力。

基於上述法律事實，張秋明先生的勞動合同並未被合法解除或變更，他作為安世全球銷售市場部副總裁的職務身份依然有效。他將繼續履行此前的崗位職責，全權負責並領導安世全球的全部銷售運營、客戶關係維護、供應鏈協調及日常經營決策。

路透社周四引述兩名知情人士報道，安世中國已恢復向當地分銷商供應半導體產品。但知情人士表示，由於恢復僅限於國內貿易，所有對分銷商的銷售都必須以人民幣結算，而之前的交易都使用美元等外幣。