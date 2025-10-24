特朗普拆白宮東翼修建宴會廳　衛星圖曝光　民調顯示逾半人不支持

美國總統特朗普（Donald Trump）集資3.5億美元（約27.3億港元）在白宮東翼修建豪華宴會廳，現場圖片及衛星圖顯示有123年歷史的白宮東翼遭拆除，為修建工程開路。這項工程遭民主黨批評，一項民調顯示逾半受訪美國人不支持拆除東翼。



根據白宮所指，東翼會全遭拆除，以展開工程。網絡衛星圖對比白宮東翼9月26日與10月23日的情況，顯示現場最新出現一大片瓦礫。

特朗普較早前表示，白宮宴會廳的建設費用將由他和私人捐助者支付，又稱目前已收到3.5億美元（約27.3億港元）捐款。

據白宮介紹，新宴會廳是一個「急需的、精緻的附加設施」，總面積約9萬平方呎，造價由最初估計的2億美元（約15.6億港元），升至3億美元（約23.4億港元）。

1922年時的白宮東翼外貌（Library of Congress/Handout via REUTERS）

白宮指，東翼始建於1902年，經過多次翻修和改造，1942年加蓋第二層，主要設施包括第一夫人辦公室、一座小型電影院、白宮賓客入口等。

根據白宮官網，該宴會廳的完成效果圖看上去金碧輝煌。

這項新工程引來爭議，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普專注於虛榮項目，「對美國人民沒有任何好處，它們只會滿足特朗普和他的虛榮。」

民調機構輿觀調查公司（YouGov）10月21日公布的一項民調結果顯示，53%受訪美國人不支持為了工程而拆除部份白宮東翼，支持者的比例則為23%。