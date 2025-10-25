馬克龍：中國增稀土出口管制屬經濟脅迫　歐盟應擬用最強貿易工具

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲，歐盟無法就中國計劃實施的關鍵原材料出口管制達成解決方案時，歐盟可考慮用最強力的貿易工具，對華採取行動。



彭博社引述知情人士報道，馬克龍周四（10月23日）在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會上說，歐盟應權衡對中國採取一切可能的手段，包括使用反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）。

馬克龍會後對記者說，中國宣布加強稀土出口管制屬於經濟脅迫。「我們已經看到這對我們的影響，我們必須具備應對的能力。」

中國10月9日宣布擴大稀土出口管制範圍和規模，此舉被視為對歐洲工業與安全的重大威脅，因為稀土材料廣泛應用於電動車電池、防務製造等關鍵領域。

2025年10月9日，中國商務部宣布收緊有關稀土出口的限制，消息一出震驚西方國家，這突顯北京對這個與全球經濟息息相關產業擁有強大的控制力。有美媒報道，美國曾在稀土行業佔據領導地位，惟一切在中國前國家領導人鄧小平1992年1月南巡期間講過的一句話後慢慢改變。鄧小平當時指：「中東有石油，中國有稀土」。（網絡圖片）

德國總理默茨（Friedrich Merz）在會後證實，歐盟領導人已討論是否啟用反脅迫工具，但尚未作出決定，並稱將由負責貿易事務的歐盟委員會進一步評估是否動用這一機制。

這一工具迄今尚未啟用，設計初衷是作為威懾手段，必要時可反制第三國通過貿易手段脅迫歐盟或成員國政策選擇的行為。潛在措施包括徵收關稅、對科技企業加稅、限制投資、禁止中企參與歐盟公共招標，或限制企業進入特定市場。

分析指出，歐盟目前動用這一最強貿易武器的可能性仍然不高，因為此舉可能顯著升級與中國的緊張關係。法國此前曾多次主張啟用該機制，包括在與美國的貿易談判中，但始終未獲廣泛支持。

目前，歐盟委員會正研究若外交斡旋無果的應對方案。彭博社早前報道，歐盟計劃在本月底前擬定一份可對中國實施的貿易措施清單，以增強談判籌碼，並制定保障關鍵供應與多元化來源的短期方案。

