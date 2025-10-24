歐盟第19輪對俄制裁涉12中國實體　北京：將採取必要措施維權

歐盟委員會周四（10月23日）通過第19輪對俄羅斯制裁名單，包括12家中國實體（包括香港企業），並首次制裁中國大型煉油廠和石油貿易商。歐盟指責這些公司支持俄羅斯軍事國防工業，北京同日回應，表示強烈不滿、堅決反對，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益。



歐盟委員會宣布，已確認45家新實體，其中12家在中國。這些實體透過規避電腦數控機床、微電子產品、無人機和其他先進技術產品的出口限制等方式，直接支持俄羅斯的軍事和工業復合體。

中國商務部發言人表示，中方敦促歐方，立即停止列單中國企業，不要在錯誤的道路上越走越遠；將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決維護自身能源安全和經濟發展。

2025年10月23日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部圖片）

中國外交部發言人郭嘉昆強調，中國不是烏克蘭危機的制造者，更不是當事方，一直致力於勸和促談，沒有向沖突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口。包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易，歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。敦促歐方停止拿中國說事、損害中方利益，這不利於中歐關系健康穩定發展。