美印關稅談判　印商務部長：被槍指着頭時　我們不簽任何貿易協議

本月中旬，美國與印度的貿易談判繼續進行，近日有消息稱雙方「非常接近」達成協議。而據《印度斯坦時報》等24日報道，當地時間周五，正在德國訪問的印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）強硬表態稱，印度不會在壓力下與美國簽署貿易協議。



據報道，在當天柏林舉行的「全球對話」會議上，戈亞爾闡述了印度在貿易談判中的原則。他強調，印度願意與各方展開對話，但絕不接受限期要求。

他說，「當然，我們正在與美國溝通，但我們不會倉促達成協議，也不會在有期限限制或『槍口抵着我們腦袋』的情況下達成協議。」

當在場嘉賓提出「如今的貿易談判往往取決於期限和關稅」時，戈亞爾予以反駁，稱印度的談判策略以長遠考量為核心，不會在短期壓力下草率定奪。

「即便美國對我們加徵關稅，我們也坦然面對。我們正思考如何應對這一局面。比如，開拓新市場，為印度國內經濟注入更強的需求動力。」他補充道。

印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）2025年10月18日在新德里舉行記者會（Getty）

被問到「印度被要求重新審視與俄羅斯的合作關係」時，戈亞爾繼續回答道，印度從未基於國家利益以外的任何因素來決定與誰建立合作關係。

「很明顯，沒人能左右印度的選擇：沒人能告訴我們『你不能和俄羅斯合作』，就像沒人能告訴我們『不能和歐盟、肯尼亞合作』一樣，」他接着說，「我認為，在『從哪個國家採購特定商品』這個問題上，全世界所有國家都需要自主做出決定。」

戈亞爾強調，印度擁有極具韌性的經濟結構，潛力無窮。他預計印度經濟仍將保持增長勢頭至少「20至25年」。

《印度斯坦時報》提到，前一天接受印媒採訪時，這位印度部長曾透露，印美貿易談判正取得進展。

當時他表示，「我們正與美國保持對話，雙方團隊持續開展工作。不久前，印度商務部秘書訪問美國，並與美方對應官員舉行了會談。我們希望能在近期推動達成一份公平且平等的協議。」

另據《印度快報》等報道，印度政府一名了解談判進展的高級官員周五表示，印美已「非常接近」達成貿易協議，兩國「在大多數問題上都達成了共識」。據其所說，雙方談判代表已着手擬定協議文本措辭，但最終聲明的發布仍需兩國達成「政治共識」。

2025年10月24日，美國總統特朗普在空軍一號接受傳媒採訪（REUTERS）

關於此前在石油和農業問題上的分歧，這名官員表示：「我們在農業領域正尋找共同立場。作為談判方，我們清楚雙方分歧並不大，我們正在積極談判。雙方的接觸進展順利。」

而對於美國不斷將更多進口商品納入關稅清單的做法，該官員則稱，印方在部分相關領域將採取措施應對。

他還提到，目前雙方仍在就部分非關稅壁壘展開討論，下一輪線上會談將於下周一進行。他補充稱，美國談判代表或有望赴印開展線下磋商。

印美自今年3月啟動雙邊貿易協議談判，迄今已就協定第一階段的討論舉行了五輪談判。

今年8月，美國總統特朗普以印度購買俄羅斯石油為由，宣佈對印度商品加徵額外25%的所謂「懲罰性」關稅，使總關稅水平達到50%。近來，美國還試圖聯合G7、歐盟國家，要求盟友對印度加稅。再加之工作簽證費用暴漲等問題，雙邊關係跌至冰點。

而圍繞俄石油採購問題，兩國最近更是嫌隙不斷。上周，特朗普公開宣佈，他和印度總理莫迪通了電話，對方答應不再購買俄能源。但印度外交部很快發表聲明，否認兩國元首曾進行通話，但沒有證實或否認在能源進口政策上的轉變。

在被印度政府「打臉」後，特朗普仍堅稱得到了莫迪的承諾。當地時間10月19日，特朗普接受採訪時還警告，如果印度不減少購買俄油，美國就不會取消鉅額關稅。

不久後，22日，特朗普政府宣佈制裁俄羅斯兩大石油公司——盧克石油與俄羅斯石油。這也是特朗普第二任期內，首次對俄實施直接制裁。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

路透社引述業內消息人士的話稱，為遵守美國對俄新制裁，印度煉油企業正準備大幅削減俄羅斯石油進口量，這可能為印美達成貿易協議掃除一大障礙。還有消息人士告訴美媒，俄羅斯對印度的石油供應預計將降至「接近零」的水平。印度石油部及國有煉油企業未立即回應置評請求。

本月中旬，印方貿易談判小組再次抵達美國。印度首席談判代表拉傑什·阿格拉瓦爾（Rajesh Agrawal）在會後透露，印度有能力從美國增加採購150億美元石油。但他沒有提到印度停止購買俄石油。

美媒稱，印度正通過購買更多美國商品、改善印度市場準入以及降低貿易壁壘來減少對美貿易順差。此外，印度正考慮從美國採購價值約400億美元的國防裝備和石油等大宗商品。

不過，阿格拉瓦爾當時也向印媒表示，由於美國政府當前正處於停擺狀態，現階段並非是舉行下一輪雙邊貿易協定正式談判的「合適時機」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

