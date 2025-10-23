彭博社：美國制裁後印度從俄羅斯進口石油將降至近乎零

彭博社10月23日引述高級煉油廠高層報道，在美國對石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油（Lukoil）實施制裁後，俄羅斯原油流向印度主要煉油廠的數量預計將降至近零。



報道指，印度國營煉油廠——印度石油公司（Indian Oil）、巴拉特石油公司（Bharat Petroleum）和印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum）通常在現貨市場購買俄羅斯原油，而信實工業（Reliance Industries）則與俄羅斯石油公司有做好供應協議。如今，作為全球最大的俄羅斯石油買家，印度可能被迫尋找替代供應商。

另據路透社引述消息人士稱，印度國營煉油廠正在審查俄羅斯石油貿易文件，以避免在美國制裁後直接從俄羅斯石油公司和盧克石油公司採購。

印度總理莫迪2月13日訪問白宮，與美國總統特朗普會面。(Reuters)

印度《鑄幣報》（Mint）近期便引述消息人士說法稱，一項協議可能很快就會宣布，其中「印度可能同意逐步減少其俄羅斯石油的進口量」。該報周三引述消息人士報道，印度和美國接近達成貿易協議，美國可能將印度商品關稅稅率從50%，最低下調至15%；而印度或許會同意逐步減少向俄羅斯購買石油，同時容許美國向印度出口更多非基因改造美國粟米。

美國總統特朗普（Donald Trump）周二表示，他當日跟印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話時，對方同意減少購買俄羅斯原油。莫迪周三在社交平台發帖文證實兩人通電話，但沒有透露通話內容。

Mint的報道指，特朗普和莫迪可能會在本月26至28日於馬來西亞舉行的東盟峰會會面，並宣布兩國達成貿易協議。