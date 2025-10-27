俄羅斯新生嬰遭扔出窗外墜樓亡　疑5歲胞姊因嫉妒趁母不在家動手

俄羅斯韃靼斯坦共和國（莫斯科以東約840公里）10月25日發生一宗駭人慘劇，一名出生僅21日的新生嬰兒從4樓住所窗外墜樓亡慘死。當地警方其後調查發現，疑兇是該名新生嬰年僅5歲的胞姊，趁着母親不在家時動手；消息曝光後，震驚當地社會。當局現已展開刑事調查，嬰兒的母親或須上負刑責，面臨牢獄之災。



太陽報報道，上周六，新生嬰兒的父母將兩名年幼孩子獨留在家中，有途經附近的居民事發時聽到4樓窗戶傳來女童的尖叫聲，之後便目睹一個嬰兒從40呎高的地方墮下，撞擊水泥地面後一動也不動。接報趕來的醫護人員證實新生兒當場死亡。有目擊居民表示，看到這恐怖一幕之後，頓時雙腿發軟。

俄羅斯調查委員會目前已就嬰兒死亡立案調查，據稱案發時其父親正在工作，母親則外出探訪朋友。委員會正調查讓孩子處於無人看管狀態的父母、案件的成因，包括調查母親獨留子女在家的動機，以及女孩推嬰兒落樓的原因。

救護人員趕抵時，新生嬰兒已被證實當場身亡。(網上圖片)

有案件的調查人員估計，該名5歲女童之所以這麼做，有可能是出於「嫉妒」。有俄羅斯媒體援引當地消息的報道指，女童因為家裏有另一個孩子而感到不安，出於嫉妒，故把新生嬰扔出窗外。

當地地方首長Mikhail Afanasyev向死者家屬表示哀悼，並敦促所有家長保持警惕，切勿將孩子單獨留在家中。