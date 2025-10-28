中國與東盟簽署自貿區3.0版升級議定書

新華社10月28日報道，中國與東盟（ASEAN）在馬來西亞首都吉隆坡簽署自貿區3.0版升級議定書。3.0版升級議定書是基於現有中國-東盟自貿協定和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）基礎上。據路透社報道，升級版的議定書預計將包括數碼、綠色經濟和其他新興行業等的合作。



據報道，東盟擁有11個成員國，是中國最大的貿易夥伴。根據東協的統計數據，去年雙方貿易總額達7,710億美元（約6萬億港元）。

中國正尋求加強與東盟的合作，以回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對世界各國徵收的高關稅。東盟的國內生產總值高達3.8萬億美元（約29.5萬億港元）。

自貿區3.0版升級議定書是在馬來西亞舉行的東盟領導人峰會期間簽署生效的。

關於東盟-中國升級版自由貿易協定的談判於2022年11月啟動，並於今年5月結束，恰逢特朗普向全球發動關稅戰之後。中國與東盟的首個自由貿易協定於2010年生效。

中國早前曾表示，該協定將為改善中國與東協在農業、數碼經濟和製藥等領域的市場准入鋪平道路。

中國和東協都是區域全面經濟夥伴關係（RCEP）的成員。 RCEP是世界上最大的貿易區，覆蓋全球近三分之一的人口和約30%的全球GDP。馬來西亞27日（周一）在吉隆坡主辦了RCEP峰會，這是五年來的首次峰會。

2025年10月28日，第47屆東盟峰會在馬來西亞吉隆坡舉行期間，馬來西亞貿易部長兼東盟經濟部長主席東姑賽夫魯阿茲（Tengku Zafrul Aziz，右）與中國商務部長王文濤（左）簽署東盟-中國自由貿易區3.0升級版議定書後展示協議文件。（Reuters）

一些分析師認為，RCEP是抵禦美國關稅的潛在緩衝，但由於成員國之間存在利益競爭，其條款被認為比其他一些區域貿易協定的條款更弱。