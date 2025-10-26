李強會見新加坡代總統張贊成　中方願同東盟國家攜手實現更大發展

周日（10月26日），中國國務院總理李強在新加坡總統府會見新加坡代總統張贊成。



新華社報道，李強表示，當今世界進入新的動盪變革期，全球性挑戰交織疊加，中新作為友好鄰邦和重要合作夥伴，應當更加緊密地團結協作。面向未來，中方願同新方加強高層交往和戰略溝通，支持彼此核心利益和重大關切，加深政治互信，拓展互利合作，推動中新關係持續穩健發展，更好造福兩國、地區乃至世界。

當地時間10月25日，中國國務院總理李強（左）在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為會談前，黃循財在國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）

李強指出，前不久，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規劃建議，為中新未來合作提供重要機遇。中方願同新方發掘經貿合作潛力，拓展數字經濟、綠色發展、人工智能等新興領域合作，為各自現代化進程增添更多動力。中方歡迎更多新加坡企業繼續深耕中國大市場，分享發展大機遇。雙方要增進發展經驗交流，深化人文領域合作。中方願同新方密切在多邊機制的溝通協調，一道維護多邊主義和自由貿易，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中方也願同新加坡等東盟國家一道，建設好中國－東盟自貿區3.0版，攜手實現更大發展。

張贊成表示，新中交往歷史悠久、聯繫緊密，今年是兩國建交35周年，雙邊關係發展勢頭強勁。新方祝賀中國共產黨二十屆四中全會勝利召開，期待中國的「十五五」規劃惠及地區乃至世界，願同中方加強發展戰略對接，密切經貿、人文等各領域交流合作，深化東盟中國全面戰略夥伴關係，推動世貿組織。