WSJ：特朗普擬與習近平討論降低關稅　换取中國打擊芬太尼

《華爾街日報》引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）打算周四（10月30日）在韓國與中國國家主席習近平進行會面，並討論一項貿易框架，美國可能降低對中國商品的關稅，以換取北京加強管控芬太尼出口的承諾。



知情人士表示，若北京同意加強管制芬太尼前體化學品，作為回報，華盛頓可能把芬太尼相關關稅由20%降低至10%。到時，大多數中國進口商品的平均關稅將由55%降至約45%。

報道指出，這將使針對中國的平均關稅稅率更接近其他美國貿易夥伴，這可能會提高中國製造產品對美國買家的相對吸引力。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

預計達成的協議內容可能會有所調整，取決於中美領導人的會面情況。具體細節預計將在後續談判中敲定。

美國3月以芬太尼等問題為由，對中國輸美產品徵收20%關稅。中國外交部表示，中方也多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。