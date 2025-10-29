八旬婦參加60夜環澳郵輪行　中途被遺留在島上　發現時已身亡

澳洲一名80多歲老婦日前搭乘郵輪開啟為期60天的豪華旅程，惟25日與郵輪上的其他乘客一同在蜥蜴島徒步旅行期間被遺留在島上，搜救人員隔日在島上發現她已經身亡。警方稱其死因「突然且無可疑之處」。



綜合外媒報道，這位八旬老婦搭乘的是珊瑚探險公司（Coral Expeditions）旗下「珊瑚探險家號」郵輪，並於24日早晨於凱恩斯（Cairns） 啟航。

25日，郵輪抵達此次行程的第一站蜥蜴島，她隨其他乘客一起前往島上徒步，期間為了休息而與團隊分開。郵輪於日落時分離開，有船員在幾個小時後發現她不在船上，隨即返回。警方於當地時間9時許接到失蹤報告。

隔日上午，搜救隊在島上發現婦人屍體。

珊瑚探險公司在一份聲明中承認，「珊瑚探險家號」上有一名乘客在前往蜥蜴島的遊覽活動中不幸身亡，並表示船員已於周六通知當局失蹤情況。

目前尙不清楚婦人何時去世，也不清楚為什麼當船離開蜥蜴島時沒有人註意到她不在船上。

據報道，珊瑚探險公司至今已經運營超過40年。船隻追蹤網站VesselFinder資料顯示，這艘豪華郵輪最多可容納120名乘客，擁有60間套房與客房。此次行程的船票價格高達數萬美元。

澳洲海事安全局 (AMSA) 表示，他們已獲悉此事，將與其他相關機構合作調查此案。